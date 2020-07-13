沖繩美軍基地爆疫情 6天62人確診

駐日本沖繩美軍六天內至少六十二人確診新冠肺炎，駐沖繩美軍基地總指揮官克拉迪十一日向沖繩縣知事玉城鄧尼說明，已封鎖普天間機場及漢森營，感染者也已在基地內隔離。玉城說，美軍在這麼短時間內出現這麼多確診病例，「不得不讓人對美軍防疫對策抱持強烈懷疑」。

沖繩縣政府表示，縣府方面並不清楚這些患者的活動史、目前症狀及美軍醫療體制等詳細資訊。由於美國獨立紀念日前後，許多美軍相關人士前往沖繩本島中部逛街或用餐，疫情可能進一步擴大。

駐沖繩美軍嘉手納基地三月有三人確診，本月初在麥克特勒斯營有一人確診，七日到十二日這六天，普天間基地卅九人確診、漢森營廿二人，加上牧港補給區一人，總計沖繩美軍共五個設施傳出疫情，累計六十六人確診，其中六十二例是在過去六天。

琉球時報報導，沖繩縣府在美方要求下，一開始沒有公開確診人數，十一日晚間玉城與克拉迪電話會談時提出要求，克拉迪才同意公開。

琉球新報報導，克拉迪向玉城表示，已封鎖普天間機場及漢森營。感染者全部都在基地內隔離。玉城表示，十分震驚，「對於美軍相關人士短時間內出現多起確診病例，令人極為遺憾，且不得不讓人對美軍至今為止的防疫對策抱持強烈懷疑」。

玉城說，不少駐沖繩美軍在美國國慶日前後離營參加海灘派對和到鬧區過夜生活，他擔心病毒已透過群聚活動傳染給本地人。

整個沖繩縣從疫情爆發至十一日共一百五十三人確診，而美軍基地過去幾天就有超過六十例，令當地民眾憂心。

沖繩縣府表示，並未得到確診者的活動史、症狀以及美軍醫療體制等進一步資訊。沖繩縣府認定普天間機場與漢森營已發生群聚感染，準備因應疫情從基地向外擴散的可能性，並已在沖繩本島中部地區預備收容輕症及無症狀感染者的設施。

住在普天間機場與漢森營附近的民眾，對圍牆內的美軍基地爆發疫情，異口同聲表示「真可怕」，六十四歲的名城克巳說，現在最大的問題是資訊不足，不知道這些美軍有沒有跟當地居民接觸。