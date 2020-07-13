聽新聞
test
0:00 / 0:00

沖繩美軍基地爆疫情 6天62人確診

聯合報 / 編譯李京倫／綜合報導
駐日本沖繩美軍六天內至少六十二人確診新冠肺炎。圖為沖繩宜野灣市美軍陸戰隊普天間基地。（美聯社）
駐日本沖繩美軍六天內至少六十二人確診新冠肺炎。圖為沖繩宜野灣市美軍陸戰隊普天間基地。（美聯社）

駐日本沖繩美軍六天內至少六十二人確診新冠肺炎，駐沖繩美軍基地總指揮官克拉迪十一日向沖繩縣知事玉城鄧尼說明，已封鎖普天間機場及漢森營，感染者也已在基地內隔離。玉城說，美軍在這麼短時間內出現這麼多確診病例，「不得不讓人對美軍防疫對策抱持強烈懷疑」。

沖繩縣政府表示，縣府方面並不清楚這些患者的活動史、目前症狀及美軍醫療體制等詳細資訊。由於美國獨立紀念日前後，許多美軍相關人士前往沖繩本島中部逛街或用餐，疫情可能進一步擴大。

駐沖繩美軍嘉手納基地三月有三人確診，本月初在麥克特勒斯營有一人確診，七日到十二日這六天，普天間基地卅九人確診、漢森營廿二人，加上牧港補給區一人，總計沖繩美軍共五個設施傳出疫情，累計六十六人確診，其中六十二例是在過去六天。

琉球時報報導，沖繩縣府在美方要求下，一開始沒有公開確診人數，十一日晚間玉城與克拉迪電話會談時提出要求，克拉迪才同意公開。

琉球新報報導，克拉迪向玉城表示，已封鎖普天間機場及漢森營。感染者全部都在基地內隔離。玉城表示，十分震驚，「對於美軍相關人士短時間內出現多起確診病例，令人極為遺憾，且不得不讓人對美軍至今為止的防疫對策抱持強烈懷疑」。

玉城說，不少駐沖繩美軍在美國國慶日前後離營參加海灘派對和到鬧區過夜生活，他擔心病毒已透過群聚活動傳染給本地人。

整個沖繩縣從疫情爆發至十一日共一百五十三人確診，而美軍基地過去幾天就有超過六十例，令當地民眾憂心。

沖繩縣府表示，並未得到確診者的活動史、症狀以及美軍醫療體制等進一步資訊。沖繩縣府認定普天間機場與漢森營已發生群聚感染，準備因應疫情從基地向外擴散的可能性，並已在沖繩本島中部地區預備收容輕症及無症狀感染者的設施。

住在普天間機場與漢森營附近的民眾，對圍牆內的美軍基地爆發疫情，異口同聲表示「真可怕」，六十四歲的名城克巳說，現在最大的問題是資訊不足，不知道這些美軍有沒有跟當地居民接觸。

新冠肺炎 COVID-19 琉球 沖繩 美軍

延伸閱讀

沖繩染疫美軍離營開趴 疫情恐擴及本地人

無奈！管不了駐日美軍 沖繩防疫破口

日媒：美軍航機可直飛沖繩基地 成日本防疫黑箱

沖繩美軍又一基地染疫 牧港補給區1人確診共5設施淪陷

相關新聞

沖繩美軍基地爆疫情 6天62人確診

駐日本沖繩美軍六天內至少六十二人確診新冠肺炎，駐沖繩美軍基地總指揮官克拉迪十一日向沖繩縣知事玉城鄧尼說明，已封鎖普天間機...

管不到美軍 日本防疫大黑洞

駐日本沖繩美軍基地爆發新冠肺炎疫情，讓與美軍基地僅一牆之隔的沖繩民眾憂心忡忡。日本媒體分析指出，日本管不到駐日美軍，使美...

新冠肺炎全球確診逾1274萬例 超過56.5萬人不治

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間12日11時（台灣12日晚間7時），全球至少56萬5363人死於2019冠...

沖繩染疫美軍離營開趴 疫情恐擴及本地人

駐日本沖繩美軍六天內至少62人確診新冠肺炎，駐沖繩美軍基地總指揮官克拉迪11日向沖繩縣知事玉城鄧尼說明，已封鎖普天間機場...

無奈！管不了駐日美軍 沖繩防疫破口

駐日本沖繩美軍基地爆發新冠肺炎疫情，讓與美軍基地僅一牆之隔的沖繩民眾憂心忡忡。日本媒體分析指出，日本管不到駐日美軍，使美...

香港12日新增38例新冠肺炎確診 13例感染源不明

香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君12日指出，香港新增38例新冠肺炎確診，其中有13例感染源不明，其它逾20例為初...

香港又增38例 專家：防疫鬆懈

香港今天又新增38例新冠肺炎確診病例，其中30例屬本土病例；另有20例為初步確診病例。對於香港爆發第3波疫情，港大微生物...

德國確診數直逼20萬人 俄羅斯單日6615人染疫

根據德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（RobertKoch Institute）公布統計數據顯示，境內新增...

美國7-Eleven防疫優先 今年7月11日無免費思樂冰

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情又奪去美國人一項夏日傳統：原本連鎖超商7-Eleven每年7月11日思樂冰都...

泰國新冠疫苗進展順利 拚11月人體試驗

泰國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗研發團隊主任今天表示，他們計劃11月開始對候選疫苗進行人體試...

印度新增確診破紀錄 IT重鎮班加羅爾將封鎖一週

印度過去24小時新增2萬8637起新冠肺炎確診病例，打破原有紀錄，累計確診逼近85萬例。當局因此宣布，南部科技重鎮班加羅...

強制下令戴口罩？美國各州州長面臨「口罩令」壓力

新冠肺炎疫情再起重創西南部地區，使州長下令強制戴口罩等禁令時，承受極大壓力和反彈；路易斯安納州州長愛德華茲(John Bel Edwards)11日就規定八歲以上居民，外出必須遮掩面部。

熱門新聞

孫大千批蔡政府 六大把戲把國家蠶食鯨吞

三年熬成公務員？人事總處再澄清：約聘制非政務人員制

對高雄巿長補選 柯文哲：票投陳其邁就是懲罰自己

後備軍人看這裡 國防部發布「同心31號」演習令

罷免黃捷連署書達2.6萬份！今大掃街 準備二階送件

國民黨發布「新東廠」影片 要民眾打爆蔡政府

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。