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香港又增38例 專家：防疫鬆懈

中央社 / 台北12日電
香港今（12日）又新增38例新冠肺炎確診病例，其中30例屬本土病例；另有20例為初步確診病例。 歐新社
香港今（12日）又新增38例新冠肺炎確診病例，其中30例屬本土病例；另有20例為初步確診病例。 歐新社

香港今天又新增38例新冠肺炎確診病例，其中30例屬本土病例；另有20例為初步確診病例。對於香港爆發第3波疫情，港大微生物學系講座教授袁國勇認為，防疫意識鬆懈是造成這波疫情的主因。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上表示，香港今天新增38例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中30例屬本土病例，這當中又有13例感染源不明。另外，還有20多例為初步確診病例，正等候最後確診。

立場新聞引述身兼港府專家顧問的香港大學微生物學系講座教授袁國勇說法指出，防疫措施放鬆是影響新一波疫情的重要原因，直指一旦防疫措施鬆懈，疫情就會立即產生爆發。

袁國勇指出，香港這波疫情與餐廳有關係，因為餐點有可能在製作過程被口沫汙染，或是餐具可能沾染確診者帶病毒的分泌物，進而傳播。另外，大眾交通工具也是另一項重要關鍵，因為透過交通工具可以走遍全香港。

為避免香港的疫情持續擴散，袁國勇建議，服務業及餐廳應考慮拒絕未戴口罩者入內；計程車或公車等交通工具也應考慮不讓沒戴口罩的人上車。

此外，袁國勇也認為，社區內可能持續有隱性感染，才進而導致近日的大爆發。應針對直接或間接與確診病例有接觸者，以及有輕微病徵者等兩類人士進行檢測。同時，港府不應讓入境者豁免檢疫，以免病毒傳入社區。

袁國勇表示，如果香港市民防疫意識能再度回升並做好防疫措施，相信疫情約可在7至14天內控制下來，否則疫情便會持續，屆時港府可能需要考慮更嚴厲的防疫措施。

袁國勇也強調，民眾不應期待感染會斷源，因為病毒正在全球肆虐，目前僅能期望將情況控制在不至於讓醫療系統癱瘓的階段，盡力在萌芽期找出傳播途徑並追蹤隔離，「但說要完全砍斷，是一個不切實際的期望」。

新冠肺炎 COVID-19

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