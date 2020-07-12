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強制下令戴口罩？美國各州州長面臨「口罩令」壓力

世界日報 / 編譯林育正／綜合11日電
新冠疫情反撲來勢洶洶，美國過去七天已造成超過4200人死於新冠肺炎，專家警示疫情可能更嚴重。圖／美聯社資料照
新冠疫情反撲來勢洶洶，美國過去七天已造成超過4200人死於新冠肺炎，專家警示疫情可能更嚴重。圖／美聯社資料照

新冠肺炎疫情再起重創西南部地區，使州長下令強制戴口罩等禁令時，承受極大壓力和反彈；路易斯安納州州長愛德華茲(John Bel Edwards)11日就規定八歲以上居民，外出必須遮掩面部。

新冠疫情反撲來勢洶洶，過去七天已造成超過4200人死於新冠肺炎，專家警示疫情可能更嚴重。過去四周，德州、亞利桑納州和南卡羅來納州，死亡人數增幅超過100%；10日全國就有6萬7211人確診，寫下單日新高。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)下令在公共場合必須戴口罩，卻有許多郡不願配合執行。他表示確診人數可能持續攀升，若民眾持續不配合口罩令，下一步就必須重新封城。

他說：「這是個非常困難的決策，但我講得很清楚，這是防止病毒擴散最好的方式。如果疫情不減緩，就真的只能封城了。」

此外喬治亞州10日也出現4484例確診的新高，亞特蘭大民主黨籍市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)，也將重啟計畫撤回第一階段，並下令戴口罩。不過此舉馬上受到共和黨籍喬治亞州挑長坎普(Brian Kemp)抨擊，直呼「行不通」。

許多地方和衛生官員警告，要擋下這波疫情，全國各州長必須拿出口徑一致的防疫措施，而非各自為政。食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)就指出，東北地區的州目標示「擊潰病毒」，但西南地區僅試圖不讓高危險群民眾被感染。

高特里布推文表示：「全美不實施同一套防疫政策，任何策略都將難以奏效。」

路易斯安納州連續兩天確診超過2000人，民主黨籍州長愛德華茲11日表示，路州人均確診率全國第三，因此下令全州撤回重起計畫，八歲以上民眾到公共場所，必需遮掩面部。

不過接下來，已預期共和黨占多數的州議會和保守派人士將極力反彈；口罩戴與不戴，又陷入防疫與自由意志的辯證之中。路州共和黨籍檢察總長蘭德瑞(l Jeff Landry)就上書教育官員，呼籲當學校重啟，應「鼓勵」戴口罩而非「強制」。

新冠肺炎 COVID-19

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