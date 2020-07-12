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如海嘯來襲！德州疫情愈來愈嚴重 緊急籲建立野戰醫院

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合11日電
美國德州住院病患10日首次突破1萬人大關，當周更有一天單日新增1萬多起確診個案。圖／美聯社
美國德州住院病患10日首次突破1萬人大關，當周更有一天單日新增1萬多起確診個案。圖／美聯社

德州目前新冠肺炎疫情惡化，彷彿回到這波危機爆發初期，卻又更嚴重；各地緊急呼籲建立野戰醫院，「得來速」(drive-thru)新冠病毒檢測站車輛排隊數小時，酒吧已經封閉，雜貨店也強制規定民眾配戴口罩。

德州新冠肺炎相關死亡與住院個案數量，幾乎每天都創下新高紀錄；身為全美最快重新開放的幾個州之一，如今也只能收手。

州長艾伯特(Greg Abbott)10日宣布延長最初於3月頒布的全州災難指令；他在拉巴克市(Lubbock)電視台KLBK說：「情況還會惡化；最嚴重的狀況還在後頭，我們必須持續因應確診人數大幅增加。」

德州住院病患10日首次突破1萬人大關，當周更有一天單日新增1萬多起確診個案；而當周也創下該州疫情死亡個案數量新高紀錄，10日新增95起死亡個案。

美墨邊界最大郡之一的希達哥郡(Hidalgo County)，自6日起至少有31人死於新冠肺炎，比休士頓或聖安東尼奧都多；該郡法官柯提茲(Richard Cortez)說：「幾個月前我就警告，如果我們沒有更慎重處理，可能會面臨海嘯；如今海嘯真的來了。」

邊界醫院湧入大量病患的現象也令人憂心；史達郡(Starr County)只有一家醫院，還沒有加護病房，該郡法官維拉(Eloy Vera)說，當地醫師只剩兩台呼吸器可用，衛生主管則聯絡全國各地，尋找願意收治症狀最嚴重新冠病毒感染者的醫療院所。

維拉說，該郡也在尋找冷藏貨車來存放遺體，因為目前已有七至八具遺體等候處理，已經超出當地殯儀館負荷。

眼看危機升級，德州國會議員要求衛生部長阿查爾(Alex Azar)盡速在格蘭德河谷(Rio Grande Valley)建立野戰醫院。

疫情爆發初期，達拉斯和休士頓迅速建立野戰醫院，卻在不曾收治任何病患的情況下，於4月關閉。

艾伯特4月底宣布，德州在頒布居家避疫令僅數周後，就開始重新開放；當州許多大城市長與衛生專家都認為重新開放操之過急。

當地酒吧於5月恢復營業，但又在一個月後被勒令停業，因為德州確診個案再度開始增加。

艾伯特10日再次敦促民眾配戴口罩，並警告如果疫情擴散沒有控制住，可能必須實施新一波封鎖令。

新冠肺炎 COVID-19

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