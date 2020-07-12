環境惡劣、員工混住 專家憂慈雲山護老院連環爆

香港有700多間護老院舍，其中位於慈雲山的港泰護老中心成為香港首間爆發疫情的護老院。媒體採訪發現，港泰護老中心院舍問題多多，不但衛生環境惡劣，不同院舍外勞員工更共住宿舍。專家憂心恐出現疫情連環爆發風險，加速「播毒」。

大公報報導，港泰護老中心以集團形式經營，單在慈雲山毓華街、毓華里一帶已經有三、四間以不同名稱、不同負責人營運的護老院。由於人手緊張，港泰一直都有聘請內地勞工，而他們的宿舍都是混合其他院舍外勞一起居住。

其中一名不願透露名字的內地女士表示，她來港六年，做過幾份護老院工作，因為自己學識不高，只有申請來香港於護老院照顧老人。這次護老院爆發疫情，她和其他外勞都表示很擔心會「中招」，但沒辦法，就算擔心都要繼續做，因為來香港時付了4萬多元仲介費。「公司都叫我們要加強生。其實不用他們提醒，我們都會這樣做！自己都驚染到！」

媒體直擊港泰一處員工宿舍，該單位約住了七至八人，大廳放了三張上下格床，上格放行李雜物為主，下格拉下布簾，相信是外勞的睡床；大廳旁還放了一張木，放滿雜物。廁所和廚房共用；居住環境狹窄、雜物眾多，生環境惡劣。

香港現有2617名服務長者的外勞護理員。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，如不同院舍員工共住，交叉感染機會高，恐造成連環院舍爆發，他建議全面檢視宿舍防感染控制措施。安老事務委員會主席林正財表示，護老院員工走幾間工作情況普遍，但現在社區出現不明源頭個案，建議暫停共用員工，甚至不宜共住宿舍。