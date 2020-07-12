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數點齊爆！香港疫情「最嚴重階段」

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電
香港新冠肺炎疫情持續大反撲，更有在各區「遍地開花」之勢，昨（11日）再新增28宗確診，其中16宗屬本地個案，過去一周已累積近百宗本地個案。 中國新聞社
香港新冠肺炎疫情持續大反撲，更有在各區「遍地開花」之勢，昨（11日）再新增28宗確診，其中16宗屬本地個案，過去一周已累積近百宗本地個案。 中國新聞社

香港新冠肺炎疫情持續大反撲，更有在各區「遍地開花」之勢，昨日再新增28宗確診，其中16宗屬本地個案，過去一周已累積近百宗本地個案。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時是香港自新冠肺炎疫情以來，最嚴重的階段，整個香港都在爆發。

慈雲山成疫情恐怖熱點

香港文匯報報導，昨日新增的在16宗本地個案中，有多宗患者住在慈雲山，區內有多個不明源頭個案，令人關注該區是否已有隱形傳播鏈正在不斷擴散。在不明源頭個案中，包括一對住慈雲山慈正邨的老夫婦。

另一名確診個案，62歲翠河飯店兼職女員工住在港泰護老中心宿舍所在的慈雲山萬年戲院大廈，她在兩個家庭做家務助理。

另外，疫情反撲更擴散至校園，大學、中學及補習社昨日分別有教職員或學生確診。其中，香港科技大學實驗室有研究助理確診，其父為彬記粥麵美食群組確診者；北角雋妍教育中心繼負責人確診後，一名7歲學生也初步確診。而慈雲山附近的黃大仙德望中學一名女學生也確診，她與早前確診的另一該校女學生曾一起打排球。

報導指出，截至昨晚香港至少有39宗初步確診，其中一名27歲男入境處職員，住在慈雲山慈正邨。他在深圳灣口岸工作，工作時有戴口罩，探測體溫正常，中午有與同事聚餐。張竹君表示，該名患者感染源頭未必與工作相關，可能是透過屋邨環境感染。

張竹君：死啦…好多…

張竹君昨日在記者會上查閱資料時，忍不住輕嘆：「死啦…好多…」。她表示，現時是香港自新冠肺炎疫情以來，最嚴重的階段，並形容疫情比3月時更嚴重。張竹君表示，3月時多為輸入個案，本地病例基本都屬於不同群組，如酒吧群組等。但目前個案分散，患者包括的士司機、住在不同屋邨的居民，牽涉多名長者，甚至學校都有個案出現，安老院亦受影響，情況令人擔心、憂慮。

張竹君坦言，全港疫情正在爆發中，慈雲山由於食肆及人流眾多，問題更明顯。昨日7宗源頭不明的本地確診個案中，有4宗患者住在慈雲山或附近的黃大仙。同時，多名食肆群組或初步確診個案的患者均住在慈雲山慈正邨。

新冠肺炎 COVID-19

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