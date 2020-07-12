北京通報小區13人染疫原因：鄰居串門

北京疫情防控新聞發布會昨天公布一起因「鄰居串門」引起的新冠肺炎病毒群聚傳染事件，據發布會表示，北京海淀區永定路某小區樓裡，一名每天到新發地市場進貨的男子上月發病，確診前因與同棟鄰居串門、共用公用設備，最終導致了13人確診。

據央視新聞報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火昨在發布會上表示，該小區樓首發病例為一名57歲的個體經營人員，6月10日晚出現畏寒等症狀，13日到海淀醫院就診，隔天確診。但在該病例確診前，他曾與同樓層鄰居串門，且均未佩戴口罩，且該樓每一層都有簡易爐灶，各層的水房、廁所均為公共使用。因此該男確診後，陸續又有五名住戶確診，另有兩名非住戶但曾到該男居住層如廁的人員也確診。

上述八名確診病例中，又有三人將病毒傳染給五名家人，該群聚總共有13人確診。

龐星火表示，市疾控中心採集檢測該樓環境樣本，發現公共廁所環境樣本核酸呈陽性。綜合病例流行病學史和環境調查結果，判定此次疫情為與新發地市場有關的綜合性聚集性疫情，既有人員相互接觸導致的感染，也有廁所環境引發的感染。