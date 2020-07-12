北京30天受控 外媒讚：外科手術式抗疫

6月11日北京新增一例新冠肺炎確診病例，不到22小時鎖定新發地市場，迅速阻斷傳播途徑。7月6日以來，北京已連續四天無新增報告本地確診病例、疑似病例和無症狀感染者。有別於武漢「全面封城」，北京抗疫更有針對性，30天就控制疫情，外媒感嘆：「中國已有能力施行外科手術式定點抗疫」。

美國彭博社報導稱，7月6日是北京26天以來，首次報告沒有新增確診病例。這表明，北京這座擁有2000多萬人口的城市已經控制住此次疫情復發，感染人數正在不斷減少。

報導稱，北京市沒有採取突然「全面封鎖」的措施，而是採取更具針對性的防控措施。儘管某些措施可能難以在西方國家複製，但可以為其他國家提供借鑑經驗。

北京此次疫情在不到四周的時間內得到控制，如何做到的？不少媒體總結出三大措施：上千萬人次的檢測、有針對性的管控以及保持高度警惕。

觀察者網報導指出，歷經近一個月的「戰時狀態」，北京與病毒賽跑，在對決中掌握了主動。不少外媒認為，北京並沒有對全城採取封閉式管理，而是重點防疫。與武漢抗疫相比，北京防疫措施新變化，受到外界格外關注。

對此，紐約時報作出評論：「在新一輪疫情中，北京並沒有對全城採取封閉式管理，而是重點防疫。」彭博社也注意到：「北京這次並沒有讓所有人都留在家裡隔離，而是有針對性地封鎖了臨近疫情中心的幾個社區，這些高風險區域的人被要求每家只能有一個人外出購買必需品。」同樣的觀察還來自香港南華早報：把全市300多個街道、鄉鎮都按風險進行分類，分別用不同方式管理，避免了盲目的「一刀切」。

彭博社報導稱，北京的這個做法目前也在被其他國家參考，比如澳洲的墨爾本市就在採取類似的本土化防禦措施，要求特定的街道和社區的人留在家中並保持社交距離，但城市其他地區則可以繼續開放。南韓也採取了這種有針對性的措施，並沒有下達覆蓋全市的封鎖措施，僅要求出現疫情的地方關閉商店或學校。

上述重點防疫手法，顯示中國找到了疫情條件下保護經濟的新方法。有外媒表示，針對新發生的新冠疫情，北京有能力施行外科手術式定點抗疫措施，使疫情得到快速有效控制，同時不影響經濟正常運行。

紐約時報描述指出，在發現新確診病例後，新發地市場商戶交易區以及40多個居民小區實行封閉管控。但在北京的其他街區，店鋪、餐館甚至理髮店仍在營業，交通流量比平時略有減少，但路上仍有許多汽車，城區的人行道上依然熙熙攘攘，「中國找到了疫情條件下保護經濟的新方法」。