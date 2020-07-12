印度9天激增20萬例破80萬確診 孟加拉民眾寧可死在家

印度新冠肺炎感染率激增，確診案例在過去9天內從60萬躍升至82萬916例，11日新增2萬7114例，並519例死亡病例，累計2萬2123人病故，疫情高居全球第三。

美聯社報導，印度28省中的8個省，包括疫情最嚴重的馬哈拉施特拉、泰米爾納德和首都新德里，占確診人數90%。有2.3億人口的北方省已於10日晚間起實施一周的封城。

孟加拉民眾憂醫療水準

鄰近印度的孟加拉，累計確診數約18萬例，2275人染疫死亡；醫學專家指出，孟加拉的檢測能量很低，因此實際疫情數字可能更高。雖然如此，許多民眾因為擔心醫院醫療水準而不敢就醫，導致數千張用以治療染疫患者的病床都是空的。

孟加拉衛生部門承認，首都達卡為染疫患者準備了6350張病床，但有4750張無人使用；甚至一處剛建好且擁有2000張病床的野戰醫院，只收治約100名患者。屬於疫情重災區的第2大城市吉大港當局說，目前專用醫院病床有一半是空的。

這些病床之所以沒派上用場，是因為民眾擔心公立醫院的醫療照護水準；一名醫療慈善機構的人員說，部分患者都說「寧可死在家中，也不願命喪醫院」。

疫情爆發前，孟加拉醫院就已聲名狼藉，根據官方數據，去年逾50萬人次前往印度接受治療。比較有錢的人則會去泰國或新加坡做健康檢查，但受疫情衝擊，這些人已經無法出國。