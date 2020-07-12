新冠患者若有高血糖症「死亡風險提升」

一項最新研究指出，血糖濃度異常過高的新冠肺炎患者，死亡風險是血糖較低患者的兩倍以上。為什麼高血糖會增加新冠病毒疾病的死亡率，確切原因仍有待釐清。

這篇由中國研究人員發表在「糖尿病學」（Diabetologia）期刊的報告指出，這是科學家首度確認，罹患高血糖症而非確診糖尿病的患者，死於新冠疾病的風險較高。

研究人員調查中國武漢市兩間醫院、605名染疫患者的死亡率。這項研究是建構在先前針對糖尿病患者的研究。5月底一篇同樣發表在「糖尿病學」的法國研究指出，感染新冠疾病的糖尿病患者，有1/10會在住院7天內死亡。

這篇研究報告的作者研判，血栓、血管壁脆弱和免疫系統過度反應的細胞激素風暴，可能都是原因。

研究報告作者還呼籲，醫療院所應檢測所有染疫患者的血糖濃度，而不是只對已知患有糖尿病的染疫病患進行檢測。