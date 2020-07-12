全球日增23萬例、累計1243萬確診 世衛：疫情如森林大火蔓延

新冠肺炎疫情持續蔓延，全球11日新增近23萬例確診，創下最高紀錄，累計至少1243萬人染疫。世界衛生組織（WHO）10日坦言，可能無法根除新冠病毒，因為大量病例會迅速爆發，像「森林大火」一樣蔓延。

WHO在10日指出，全球過去一天確診人數高達22.8萬人，比起7月4日的21.2萬人多出大約1.6萬人，再度刷新紀錄。這次最高單日新增確診病例，主要來自美國、巴西、印度和南非。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）坦言，目前情況下，全球不太可能根除新冠病毒。即使有些國家疫情控制良好，境外移入病例降到零或接近零，但風險依然存在。

世衛組織警告說，「百年一遇的大流行」仍在繼續加速，在世界大部分地區尚未得到控制。萊恩說，世衛特別關注「超級傳播事件」，即病毒在大規模人群聚集的情況下迅速傳播，「這與森林火災非常類似，小火很難看到，但很容易撲滅。大火很容易看到，但很難撲滅。」

萊恩也提到，在社區感染高風險之際，原採封鎖的國家「盲目解封」，疫情將捲土重來，但是只要遏制住小規模爆發，「我們就有可能避免第2波疫情高峰，並且避免被迫退回到封鎖的境地。」

全球確診數 6周翻倍