全球日增23萬例、累計1243萬確診 世衛：疫情如森林大火蔓延
新冠肺炎疫情持續蔓延，全球11日新增近23萬例確診，創下最高紀錄，累計至少1243萬人染疫。世界衛生組織（WHO）10日坦言，可能無法根除新冠病毒，因為大量病例會迅速爆發，像「森林大火」一樣蔓延。
WHO在10日指出，全球過去一天確診人數高達22.8萬人，比起7月4日的21.2萬人多出大約1.6萬人，再度刷新紀錄。這次最高單日新增確診病例，主要來自美國、巴西、印度和南非。
世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）坦言，目前情況下，全球不太可能根除新冠病毒。即使有些國家疫情控制良好，境外移入病例降到零或接近零，但風險依然存在。
世衛組織警告說，「百年一遇的大流行」仍在繼續加速，在世界大部分地區尚未得到控制。萊恩說，世衛特別關注「超級傳播事件」，即病毒在大規模人群聚集的情況下迅速傳播，「這與森林火災非常類似，小火很難看到，但很容易撲滅。大火很容易看到，但很難撲滅。」
萊恩也提到，在社區感染高風險之際，原採封鎖的國家「盲目解封」，疫情將捲土重來，但是只要遏制住小規模爆發，「我們就有可能避免第2波疫情高峰，並且避免被迫退回到封鎖的境地。」
全球確診數 6周翻倍
此外，中央社引述法新社報導，世衛秘書長譚德塞表示，全球確診病例數在過去6周翻倍，但在義大利、西班牙、南韓和印度最大貧民窟的例子顯示，無論疫情有多麼凶險，仍能透過積極行動控制。他強調，「加強專注在社區介入與篩檢、追蹤、隔離和治療等基本功，是切斷傳染鏈和抑制病毒擴散的關鍵」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言