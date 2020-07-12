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法國超過3萬人新冠肺炎不治 「加速傳播」再現

世界日報 / 編譯中心╱綜合11日電

法國衛生部10日晚宣布國內新冠病毒死亡人數突破3萬大關，且病毒傳播「再現加速趨勢」。法國進入暑假時節，政府相關部門呼籲民眾不要鬆懈，也直言已準備面對第2波疫情的可能性。

目前疫情在法國已奪去3萬零4人生命，其中有1萬476人來自療養機構。大巴黎法蘭西島、大東部大區、北部上法蘭西大區與海外屬地圭亞那這4個區域的住院人數，占了總病患的70%，為疫情最嚴重地區。

和過去幾周相比，疫情出現「加速傳播」的趨勢，雖然目前仍處於低程度傳播的階段。但海外屬地圭亞那和馬約特島有多起群聚感染，傳染程度較高。象徵傳播的其中一個指標是R0值，法國過去幾周全國R0值一直保持在1之下，然而近日數值大於1；若R值超過2，則表示疫情再度擴散。

剛上任的法國總理卡斯克特斯（Jean Castex）對人們逐漸放鬆的行為表示擔憂，「我要求所有相關人員更常戴上口罩，以避免可能會來的第2波疫情。」

要乘客戴口罩遭毆司機腦死後離世

法國西南部貝約納市（Bayonne）的公車司機蒙吉祐，上周依循防疫規定要求乘客戴口罩，卻被5名男子重毆致腦死，10日離世。法國政界紛紛悼念他，並譴責攻擊者「懦弱」。

蒙吉祐事發後呈腦死狀態，家屬決定關閉維生系統，他10日逝於醫院，蒙吉祐的女兒說：「我們決定讓他好走。醫生贊成這麼做。」家屬8日曾策畫靜默紀念遊行，起點是案發公車站。蒙吉祐的同事在案發後罷工，但當地公車營運業者Keolis表示，在加強安全措施後，司機們將於13日復工。

兩名分別為22歲及23歲的男子被依謀殺未遂罪名起訴，他們曾有前科。檢察官表示會要求加重起訴罪名。另外涉案的三人中，兩人因未救人於險境而被起訴，另一人則是因為意圖藏匿嫌疑人。

總理卡斯特克斯率先向蒙吉祐致敬，推文表示全國都認可蒙吉祐是模範公民，並承諾「法律會懲罰犯下這起卑鄙罪行的凶手」。內政部長達馬南也譴責攻擊者，並排定明天赴貝約納市與公車司機代表見面，討論工作安全條件。

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