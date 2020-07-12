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新冠病毒難對付 世衛：可借鏡抗愛滋史

世界日報 / 編譯中心╱綜合11日電
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（法新社）
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（法新社）

世界衛生組織（WHO）表示，新冠疫情期間，全球各地醫療系統都需升級，並可以借鏡對抗愛滋病毒的經驗來控制傳染並因應病患湧現，以及防範日後爆發。

路透報導，世衛突發衛生事件執行主任萊恩在國際愛滋學會（International AIDS Society）策畫的視訊會議上表示，在疫情處理上已捉襟見肘的各國領袖「需要借鏡愛滋病毒/愛滋病（HIV/AIDS）抗疫」，並確保人民能擁有公平且具有醫學實證的醫療系統。

萊恩說，儘管全球許多地區尚未達到疫情高峰，但已暴露出醫療體系的弱點，讓數以十億計的人缺乏可依賴與可負擔的必要醫療服務。

愛滋病是感染人類免疫缺乏病毒（HIV）所引發的疾病，在1980年代曾被視為絕症。由於愛滋病毒具高度變異性，也無法靠自體免疫消滅，至今沒有沒有預防HIV的疫苗；然時至今日，愛滋病已可藉由抗反轉錄病毒藥物來控制。

至於新冠病毒，研究人員仍預期終會出現有效疫苗，且感染的輕症患者可自行康復。

萊恩說，儘管這兩種病毒「在範圍和本質上都不盡相同，但在許多方面仍可相提並論」，像是暴露出相同的不平等問題，以及類似的不義與背棄。他說：「但我們不能因反舊帳和推諉究責而分神，仍需積極向前。」

新冠肺炎 COVID-19

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世衛：對付新冠肺炎 可借鏡抗愛滋史

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