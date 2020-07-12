學者：病毒變異 香港疫情傳播率更甚武漢封城前

香港大學醫學院院長梁卓偉今天說，香港才剛真正面臨持續爆發的2019冠狀病毒疾病本地疫情，指病毒出現變異，傳播率高過1月底封城前的武漢，並估計至少還有50名未被發現的隱形傳播者。

綜合港媒報導，身兼港府專家顧問的梁卓偉12日上午接受商業電台節目訪問時表示，香港正面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情以來「首次正式有持續的本地爆發」，情況嚴重。

他說，根據最新的研究報告，病毒已出現基因變異，而香港本地病例的即時傳播率已超過3，甚至到4，意味著每名確診者最多可傳染給3到4人。

梁卓偉說，首見疫情的武漢在1月底封城前，即時傳播率只有2.5到3。

過去一週，香港新增了116例本地新增確診，而梁卓偉估計，目前社區內至少還有50到60名尚未被發現的隱形傳播者。

他也指出，沙田和慈雲山兩地是目前高危的地理群組，其中沙田水泉澳邨的病源，可能來自日前已出現疫情的瀝源邨，傳播鏈一直未停止。

對於被問到預計15日登場的香港書展是否應照常舉辦，梁卓偉說，任何大型活動，尤其是室內空氣不流通的情況，「可免就免」。他也呼籲雇主能再次安排員工在家辦公，民眾也應減少社交活動。