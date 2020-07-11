香港增29例新冠肺炎確診 官員坦言較3月更嚴峻

香港今天新增29例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，其中17例為本土病例，12例為境外移入；另有33人初步確診。衛生官員認為當前情況較3月時更嚴峻。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，在新增本土感染病例中，多名病患與之前爆發病毒的彬記粥麵店有關，其餘找不到源頭；這些新增病患包括一名駐守深圳灣管制站的27歲入境事務處人員。

張竹君表示，這名入境處人員居於九龍慈雲山慈正邨，而慈正邨近日有多人感染新冠肺炎，是病毒傳播區之一。

到目前為止，本地新冠肺炎個案累計有1432例（不包括初步確診病例）。

張竹君表示，當前疫情是2019冠狀病毒疾病爆發以來最嚴峻時刻，較3月時更嚴重，有很多市、計程車司機和不同屋邨居民感染病毒，顯示疫情正在爆發。

而且，很多病患都無法找到病毒源頭，情況令人憂慮；她呼籲市民應該避免外出。