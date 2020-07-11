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拉美多名政要染新冠肺炎！玻國醫院爆滿 屍體棄街頭

世界日報 / 編譯中心╱綜合10日電
南美州疫情不停延燒，如今玻利維亞臨時總統艾尼茲（圖）也確診；秘魯同時間也有第2名部長確診。 歐新社
南美州疫情不停延燒，如今玻利維亞臨時總統艾尼茲（圖）也確診；秘魯同時間也有第2名部長確診。 歐新社

南美州疫情不停延燒，如今玻利維亞臨時總統艾尼茲（Jeanine Anez）也確診；秘魯同時間也有第2名部長確診。

玻利維亞總統染疫

艾尼茲在推文表示自己的新冠病毒檢測結果呈陽性，但目前狀況尚可，將在隔離的狀態下辦公，並將隔離14天後再次接受篩檢。艾尼茲的內閣成員中有4人在近日確診，她因此接受檢測。

艾尼茲是近日內第2個確診的南美洲國家總統，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日對外宣布自己染疫。

玻利維亞原定於5月舉行大選，因應疫情已推遲至9月6日。全國截至9日累計近4.3萬人確診，逾1500名患者死亡，且病例有增加趨勢；媒體報導，部分地區的醫院不勝負荷，死者遺體只能放在街頭，靈柩獲安葬前也只能停放在家中等待。

委國二把手、秘魯閣員也確診

此外，委內瑞拉制憲議會主席卡貝尤也宣布確診，他被認為是總統馬杜洛外，在該國權力第2大的人。

秘魯政府則表示，內閣46歲的生產部部長巴里沃斯在運送人道援助物資到亞馬遜地區後染疫，她是繼54歲的農業部部長蒙特內哥羅後，第2名染疫的部長。蒙特內哥羅5月宣布染疫，但已經康復。

巴里沃斯是在走訪洛雷托大區內的的亞馬遜地區後確診，那裡是該國疫情最嚴重的地區之一。

新冠肺炎 COVID-19 玻利維亞

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