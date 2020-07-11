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香港本土增32例 同樓11確診 住戶自行撤離

世界日報 / 香港新聞組／香港11日電
屋邨大爆發，1棟樓11人確診，單日增32宗本地個案。 中國新聞社
屋邨大爆發，1棟樓11人確診，單日增32宗本地個案。 中國新聞社

香港昨日新增38宗確診個案，當中32宗為本地感染，其中9宗屬源頭不明個案，另11名確診者乃來自水泉澳邨明泉樓，是自今年1月底疫情爆發以來最大的屋邨爆發群組。生防護中心已聯同其他部門到明泉樓視察，發現患者居住單位分散在不同樓層及座向，相信病毒傳播或與共同設施如電梯有關。有居民自行撤離，低層的院舍也遷走8人。

文匯報報導，水泉澳邨明泉樓7日有一名66歲女子確診，中心在明泉樓派發深喉唾液樣本瓶為居民檢測，結果昨再有11宗確診個案，涉及10個單位，但來自不同層數及座向。確診者由7歲至89歲不等，其中4名確診者分別有流鼻水和肌肉痛、咳嗽及胸口疼痛、頭痛，以及發燒等症狀，其餘七人也沒有病徵。

港鐵助理確診前照上班

據報導，在明泉樓確診者中，一名45歲女患者是港鐵太和站兼職車站助理，無病徵，昨上午仍然上班，當值前探測體溫正常，一直有戴口罩，當值完畢後乘東鐵線列車回家，途中接獲確診通知，即時下車由救護車送院。

該群組中還涉及至少兩名學生，分別在九龍城浸信會禧年（恩平）小學和保良局朱正賢小學就讀。

報導稱，其餘的本地個案中，有三人涉及彬記粥店群組，其中兩人是食客，另一人是早前食客的妻子；4宗個案與新發茶餐廳相關，包括兩名的士司機，其中56歲男確診司機未有開的士近兩個月，但與早前確診的新發常客有接觸，曾搭乘對方的士並聊天。他兩名15歲及8歲女兒也確診，兩女分別就讀宣道會陳瑞芝紀念中學及屯門山景邨道教青松小學。另一的士司機暫未確診，但妻子與兩名兒子均確診，其一家居於近日有多人染疫的彩輝邨彩華樓。

港泰護老中心群組則新增兩宗個案，包括一名86歲男院友，他入住檢疫中心後發病送院；另一名18歲男患者是港泰確診院友的兒子。

4天21宗源頭不明

報導稱，過去4天湧現21宗源頭不明個案，散落港九新界。被問到疫情是否失控，生防護中心傳染病處主任張竹君承認非常擔心，本地個案散布範圍很闊，患者赴多處，追尋密切接觸者及病源有很大困難。她說港人雖戴口罩，但傳播仍犀利，尤其家庭群組。

屋邨大爆發，1棟樓11人確診，單日增32宗本地個案。 中國新聞社
屋邨大爆發，1棟樓11人確診，單日增32宗本地個案。 中國新聞社

屋邨大爆發，1棟樓11人確診，單日增32宗本地個案。 香港中國通訊社
屋邨大爆發，1棟樓11人確診，單日增32宗本地個案。 香港中國通訊社

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