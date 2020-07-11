美國單日確診破紀錄 專家急籲暫停解禁

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（德國之聲中文網）傳染病專家福奇（Anthony Fauci）認為，美國疫情發展到如此糟糕的狀況，原因之一是政界意見紛爭阻礙了協調一致的防疫行動。一些聯邦州過早解除了限制措施。福奇特別建議南部和西部疫情最嚴重的各州，如佛羅裡達、德克薩斯、亞利桑那和加州不要實施解禁計劃。

對此特朗普的反應是："福奇是個好人，但他犯了不少錯誤"，他在接受福克斯電視台采訪時說，專家在很多事情上都犯了錯誤。

特朗普數月來一直在催促各地盡快重啟經濟。因為他將強有力的經濟視為自己在今年11月大選中爭取連任的最有力支撐理由之一。

在美國《國會山報》舉辦的一場活動上，福奇表示，鑑於其易於傳染的特點，新冠病毒猶如"最可怕的噩夢"，這種病毒在人際傳播的效率"不同一般"。他建議受到尤其受到沖擊的聯邦州暫停執行解封計劃。

福奇指出，今年3月美國疫情達到第一個高峰以來，每日新增確診人數一直在2萬以上。盡管如此，南部一些州很快就放松了限制措施。新冠病毒帶給人們的一大挑戰是，許多感染者雖然沒有症狀，卻可以把病毒傳染給他人。

福奇是美國國立過敏症和傳染病研究所所長、白宮新冠防疫工作組成員。上周他在國會出席聽證時警告，如果不采取果斷的措施，美國全國的日平均新增感染人數可能攀升到10萬人。美國目前新冠病毒感染的累計確診人數已超過310萬，已有13.3萬人死亡新冠疾病。

葉宣/達揚（法新社、德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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