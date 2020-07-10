香港新增38宗新冠肺炎 當局擔心失控

香港的新冠肺炎再度爆發，今天新增38宗病例，其中32宗為本土感染，當局擔心疫情失控。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，32宗本土感染病例中，23宗與之前的多個傳播病毒群組有關，包括新界沙田水泉澳邨明泉樓、彬記及新發茶餐廳，以及九龍慈雲山港泰護老中心。

其他9宗病例無法追查傳播源頭。

至於輸入個案，當中有海外回港的機師和海員。在此之前，當局一直容許機師豁免檢疫，但近日已取消這方面豁免。

到目前為止，本地2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）個案累計有1403宗。

張竹君表示，當前情況令人擔心疫情失控，因為它散布廣，追尋源頭困難，傳播力很厲害；外國經驗顯示，如果防控得不好，病毒會快速遞增。

因應病毒近日再度爆發，當局已重新實施一些防控人群過度聚集的措施，同下令中小學及幼兒園自下週一起提前放暑假。