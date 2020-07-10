分析1700萬人拼出新冠死亡圖像：老、男、病、窮

根據英國向國內1700萬成年人的健康紀錄分析，患有糖尿病、肥胖症等各種基礎疾病者，都會增加死於新冠病毒的風險；此外，男性、長者及較貧困者的死亡風險較高；種族方面，則以非裔及南亞裔為最。

這項至今針對新冠疫情規模最大的相關研究結果，8日發表在「自然」雜誌。

由牛津大學哥達克里博士(Ben Goldacre)為首的英國研究人員，開發了一個名為OpenSAFELY的分析平台，在三個月內追蹤及分析了1727萬8392名成人的數據，占英格蘭國民健康服務體系(NHS)的40%，結果發現有1萬926人死於新冠病毒或相關併發症。

研究團隊發現，年齡在80歲以上的新冠病毒感染者，死亡的機率比50多歲的患者高出至少20倍，甚至比40歲以下者的死亡機率高出數百倍。

另方面，男性的死亡風險比女性高1.59倍；非裔、南亞裔以及混血人口，死於新冠肺炎的機率是白人的1.62至1.88倍；最貧窮的個體的死亡率是最不貧窮的個體的1.8倍。

患有基礎疾病，例如肥胖症(特別是身體質量指數BMI超過40者)、糖尿病、嚴重哮喘、呼吸系統疾病、慢性心臟病、肝臟疾病、神經系統疾病和自身免疫性疾病，都會增加新冠病毒的死亡風險。

達克里指出，以前很多的研究對象都是住院病人，而今次主要是研究一般普通人的新冠病毒死亡風險。他指出，研究的結果不一定要解讀成為因果關係，但起碼讓人認識相互作用的結果。

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)流行病學者康納(Avonne Connor)雖未參與研究，但認為這些數據大致反映了在全球範圍內觀察到的數據。爵克索大學(Drexel University )流行病學家巴柏爾(Sharrelle Barber)也表示，這項研究特別令人信服之處，是有關種族方面的發現。

在美國，西裔及非裔感染新病病毒的機率是白人的三倍，死亡的機率幾乎是白人的兩倍。