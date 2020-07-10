警訊：臍帶母乳揪出病毒 佳音：寶寶在子宮能製抗體

義大利米蘭大學(University of Milan)研究團隊9日公布最新研究結果指出，某些染疫孕婦的臍帶血、母乳、胎盤與產道，檢查發現帶有新冠病毒或病毒抗體，再度證明病毒極可能由母親傳給胚胎或新生兒。

主持這項小規模研究的米蘭大學免疫學助理教授芬尼西亞(Claudio Fenizia)指出，研究中只有兩名新生兒病毒檢測呈現陽性，但兩名寶寶後來都完全康復；其中一名嬰兒兩天之後再度受檢，結果已經轉為陰性，顯示寶寶還沒出生前，在母親子宮裡就已經開始製造能夠對抗病毒的抗體。

芬尼西亞表示，研究團隊以31名感染新冠病毒的孕婦為研究對象，由於規模較小，因此研究結果僅能提供醫學界做為染疫孕婦醫療照護的初步參考；他也表示，某些國家已經在相關領域展開進一步研究。

但他強調，這項結果應該被視為「警訊」，讓各界了解病毒可能經由母親傳染給寶寶。

隸屬於美國國家衛生總署(NIH)旗下的「尤妮絲‧甘迺迪‧薛佛國家兒童健康與人類發展研究所」(Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development)，現正針對今年出生寶寶進行研究，希望了解病毒對孕婦與新生兒造成的影響。

該研究所主任黛安娜‧畢安奇(Diana W. Bianchi)指出，米蘭大學研究團隊並沒有獲得具體結論，很難判斷剛出生的寶寶確診病毒，是否是自然產或剖腹生產的過程中，被母親體液所感染。

畢安奇說，西北大學(Northwestern University)研究人員今年5月發表的研究報告，其實令人較為憂心，報告指出病毒造成胎盤血管受損。這項研究發現胚胎無法透過胎盤得到正常血液循環，胎盤血管還出現血栓。