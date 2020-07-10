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紐約醫師染疫100天後 這些症狀仍纏身

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合9日電

紐約醫師瑞姆(Yochai Re`em)表示，他感染新冠肺炎超過100天後，症狀仍未消失；他投書STAT醫藥新聞網站，自述感到無助，且可能無法擺脫這些症狀。

瑞姆在威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medicine)的紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)擔任醫師，他3月14日覺得身體不適，幾天後低燒(low-grade fever)、沒有食欲且腿部疼痛，經檢測後證實確診新冠肺炎。

如今過了四個月，瑞姆仍感受到新冠肺炎相關的胃腸道症狀，如胃痛、惡心、腿部「持續不舒服」，以及肝臟功能不正常。

瑞姆將自身經歷撰文投書，表示生病初期並未掛急診或接受緊急治療，因為他不想驚動醫護人員。

但他經歷一天的嚴重惡心及腹痛後，最終掛了急診，「檢查顯示血液中的肝酵素太高，其他部分無異常，我就被送回家了。」

到了第14天，瑞姆仍然沒有出現任何腸胃道症狀，但他曾感受的症狀揮之不去，醫師的建議也無法緩解。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，新冠肺炎的症狀通常在被感染2到14天內出現；症狀輕微者通常在一、兩周康復，嚴重者則需要至少六周。

隨著愈來愈多新聞報導，病患對症狀的感受並未消失，瑞姆感到無助且愧疚，「無法在疫情肆虐期間，幫助同事」。

瑞姆決定參加線上互助會，與會成員都是經歷類似情況的病患，部分人長期低燒不降，許多人感受到肌肉痠痛、無法走路，甚至有人記憶力衰退。

他寫到，「我在此感受到強烈歸屬，當我看到其他人通報我所經歷過的事情，我們共享類似情緒。」

專家尚不清楚為何部分新冠肺炎病患會長期感受到症狀，目前還沒有相關推論。

新冠肺炎 COVID-19

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