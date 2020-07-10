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WHO終於認了：新冠病毒在室內 可藉空氣傳播

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合9日電
世衛組織終於對外承認新冠病毒在一些情況下，包括室內，可以藉由空氣傳播，而且多在餐廳、合唱團訓練和健身房等場合爆發。圖為佛州一健身房重新開放。美聯社
世衛組織終於對外承認新冠病毒在一些情況下，包括室內，可以藉由空氣傳播，而且多在餐廳、合唱團訓練和健身房等場合爆發。圖為佛州一健身房重新開放。美聯社

世界衛生組織(World Health Organization)在200多位科學家的要求下，終於對外承認新冠病毒在一些情況下，包括室內，可以藉由空氣傳播；WHO也終於承認，即使沒有症狀的新冠肺炎患者，亦可能傳播病毒，「必須加以提防」。

呼吸、說話和咳嗽…病毒粒子排出停留空氣中

本周世衛組織在期刊上發表的。公開信中，有兩名分別來自澳洲和美國的科學家聲稱：「毫無疑問的，研究證實新冠病毒會透過呼吸、說話和咳嗽，混合鼻水及口沫後以極微小的粒子排出人體，並停留在空氣中。」

世衛組織過去一直排除新冠病毒在空氣中傳播的可能性，除了進行某些特定的醫療程序，例如替病患掛上呼吸器時。

參與該研究團隊的科學家多達兩百人以上，呼籲國內外的負責機構，包括世衛組織，應使用更有效和嚴格的方式進行防疫。

世衛組織在9日公布的另一項研究評估也指出，由於疫情多在餐廳、合唱團訓練和健身房等場合爆發，這顯示病毒可能透過人類在進行這些活動時，散播到空氣中。

世衛組織還特別註明，「特定的室內地區，例如長時間和感染者待在壅擠和通風不良的地區」，能使病毒藉由空氣傳播。

此外，公衛官員也指出，接觸到被病毒汙染的物體表面，或是與他人在通風不良的室內有近距離接觸等，也可能成為新冠病毒的傳染途徑。

沒症狀患者也會傳播病毒 「必須加以提防」

這次世衛組織也特別表明，完全沒有任何感染症狀的新冠病毒患者仍必須加以提防；但該組織過去對這樣的現象長期忽略，儘管全球的公衛專家一致認為，無症狀患者已經是新冠病毒主要的傳播方式之一，但世衛組織仍強調這樣的傳播方式「極為罕見」。

世衛組織表示，新冠病毒最主要的傳染途徑仍是「已感染的病患」，透過咳嗽或打噴嚏的過程將病毒散播出去，而無症狀患者亦有如此的傳染能力，世衛組織說：「無症狀患者所造成社區感染的嚴重程度，目前仍是未知。」

世衛組織終於對外承認新冠病毒在一些情況下，包括室內，可以藉由空氣傳播，而且多在餐廳、合唱團訓練和健身房等場合爆發。圖為食客正在佛州一餐館用餐。美聯社
世衛組織終於對外承認新冠病毒在一些情況下，包括室內，可以藉由空氣傳播，而且多在餐廳、合唱團訓練和健身房等場合爆發。圖為食客正在佛州一餐館用餐。美聯社

新冠肺炎 COVID-19

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