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港爆第3波疫情 拉高防疫措施

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
香港新冠肺炎疫情再趨嚴重，港府緊急宣布收緊防疫措施。重新設限餐廳顧客人數，圖為早前金鐘一家眾多顧客的餐廳。（中新社）
香港新冠肺炎疫情再趨嚴重，港府緊急宣布收緊防疫措施。重新設限餐廳顧客人數，圖為早前金鐘一家眾多顧客的餐廳。（中新社）

餐廳最多收6成客等措施 11日起執行

香港新冠肺炎疫情連續兩天出現多宗源頭不明的本地確診個案，進入第三波疫情爆發。香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始昨宣布，收緊防疫措施，具體措施包括餐廳顧客人數不得多於座位六成，每桌人數不得多於八人；戲院等公眾娛樂場所恢復不得飲食等。

香港特區政府衛生署衛生防護中心昨天說，新的防疫措施將於七月十一日生效，為期十四天至七月廿四日。

昨至少增42例 多涉及2餐廳與1養老院

香港截至昨天下午四時，新增四十二例新冠肺炎確診病例，包括卅四宗本地感染個案和八宗輸入個案。新增的確診個案主要涉及「彬記粥麵美食」及「新發茶餐廳」和慈雲山的一處護老中心（養老院）。

新華社與中通社報導，在餐廳群組中最先確診的是粥麵店的一名男員工，目前該群組至少已有廿一名確診病例。香港特區政府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩家餐廳的感染個案可能存在關聯。專家指出，兩間餐廳環境較為擁擠，空氣不流通，極易傳播病毒。

與此同時，養老院群組也有擴散跡象。與慈雲山的護老中心有關的確診個案數量兩日累計達卅一宗。有業界人士稱該養老院防疫措施較鬆懈，不排除將社區病毒帶進院舍。

此外，香港近日還新增多宗與學校相關的本地感染個案，由於涉及學生、教師的親友等密切接觸者，全港各區已有十多所中小學校宣布停課

張竹君表示，香港疫情形勢嚴峻，呼籲市民減少聚會，加強自我保護。

香港特區政府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌表示，香港每天都有數宗源頭不明個案，且在不同地區，情況令人擔心，若追查不到密切接觸者，會令疫情更容易暴發。他強調應儘快加強措施，截斷社區傳播鏈。

香港宣布的具體防疫措施，除餐廳外，酒吧、酒館一桌不能超過四人；夜店及夜總會，處所內人數也不得超過座位六成，同桌人數由八人減至四人。卡拉OK、健身中心及派對房間等不佩戴口罩活動的場合，同一房間可逗留的人數由現時的十六人收緊至八人。

香港衛生防護中心調查有九名在高鐵西九龍站工作的港鐵職員曾到新發茶餐廳用膳或買外賣，為審慎起見，涉事員工暫時不上班，留在家中等候病毒檢測結果。

新冠肺炎 COVID-19 香港 疫情 口罩 港鐵 停課

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