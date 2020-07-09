印度趕8月量產疫苗 專家曝風險大

印度宣稱8月中可望量產新冠肺炎疫苗！但印度國家科學院卻警告，臨床試驗僅1個多月，如此倉促研發恐對人體造成難以預見的傷害。各國的專家預估，疫苗研發最快也需要12至18個月。印度政府趕在8月15日的印度獨立日量產，反對黨猜測，是為了提高總理莫迪的聲望。

臨床試驗僅1個月

根據《德國之聲》報導，印度醫藥研究委員會的總幹事巴加瓦，上週要求12間醫院展開新冠肺炎疫苗Covaxin的臨床試驗，目標是在一個多月後的「印度獨立日」開始量產。Covaxin是由巴拉特生技製藥公司和國家病毒學會共同研發，本週起的第一期臨床試驗約有300人參加，第二期預計會有1,000人。

參與臨床試驗的尼扎姆醫學科學研究所教授雷迪表示，疫苗研發是一場激烈的競賽，為此他們不眠不休的投入。巴拉特生技製藥過去研發輪狀病毒和肝炎的疫苗成效斐然，2015年生產出印度第一個輪狀病毒疫苗，每劑只需要1美元，被WHO納入免疫計畫中。

倉促研發恐有風險

然而，印度首屈一指的科研機構「國家科學院」卻發表聲明指出，任何不顧嚴格科學進程和準則的倉促疫苗研發，恐怕會對印度民眾產生難以預見的長期傷害。對比伊波拉疫苗，從2014年全球開始卯足全力研發，直到2019年才出現首個被歐盟和美國核准的疫苗Ervebo。

不少專家猜測，印度醫藥研究委員會之所以趕在8月15日的印度獨立日量產，是為了讓印度總理莫迪在演說中宣布，藉此提高他的聲望。反對黨領袖查萬質疑，各國的專家都指出，疫苗研發最快也需要12至18個月，印度醫藥研究委員會訂在8月15日非常不切實際。

全球17疫苗試驗中

《印度斯坦時報》指出，印度醫藥研究委員會也在4日改口，宣稱8月15日不是最後期限，他們只是試圖打破核准疫苗的繁文縟節，並強調不會違背全球疫苗研發的準則。根據7日WHO的調查，目前全球共有超過100個候選疫苗，其中有17個進入臨床試驗。

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