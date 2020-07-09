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香港新增42例確診 港府緊縮限聚令

中央社 / 香港9日電
香港新冠肺炎疫情近日再度在社區爆發，今（9日）更大幅增加42例確診病例。圖為市民戴口罩搭電車出行，電車車身上張貼著「同心抗疫」公益廣告。 香港中國通訊社
香港新冠肺炎疫情近日再度在社區爆發，今（9日）更大幅增加42例確診病例。圖為市民戴口罩搭電車出行，電車車身上張貼著「同心抗疫」公益廣告。 香港中國通訊社

香港新冠肺炎疫情近日再度在社區爆發，今天更大幅增加42例確診病例。港府今天決定，重新實施較嚴格的防疫措施，包括限制餐館每桌不能超過8人。

香港食物及衛生局長陳肇始下午在記者會上說，鑑於本地確診個案激增，當局決定緊縮防疫措施，以增加市民的社交距離。

陳肇始說，11日凌晨起，政府將恢復限制市民聚集的限聚令。具體而言，餐館客人不能超過總入座率6成，每桌不能多於8人；酒吧、夜店及夜總會的入座率同樣降至6成，每桌不多於4人；健身中心、派對及卡拉OK房間的容納人數由16人降至8人；電影院並將禁食。

香港衛生官員並在記者會上公布，香港今天新增42例確診病例，其中34例為本土病例，且感染源不明。

近4天來，香港本地感染新冠肺炎個案突然大幅上升，先前香港已持續10多天沒有本土確診個案，至今累計已達1366例。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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