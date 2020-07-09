不滿印尼火速埋病屍 數百人衝醫院搶遺體

新冠肺炎在印尼的情況嚴峻，印尼政府對因疫死去的遺體採取嚴格、不接觸與迅速下葬的防疫措施引起部分民眾不滿，6日又傳家屬不贊同官方做法，衝到醫院奪回遺體。

印尼「國際日報」報導，因疫死去的遺體必須根據新冠肺炎衛生規程由政府進行埋葬，但6日晚間，龍目島發生家屬與數百名居民強行到醫院奪回一位女性的遺體，警方寡不敵眾。

據報導，該女性6日下午送到醫院，兩個小時後死亡，經檢測後確診新冠肺炎。

西努沙登加拉（Nusa Tenggara Barat）省府城市馬達蘭（Mataram）市警察局執行主任陶菲克（Taufik）表示，家屬與數百名居民強搶一名新冠肺炎患者的遺體，要求依據宗教儀式安葬死者。儘管醫院再三說明遺體必須根據新冠肺炎衛生規程由政府進行埋葬，軍警人員在場企圖加以阻止，但以失敗終。

陶菲克說：「他們不聽從軍警與醫院的指令，而軍警人員寡不敵眾，在對峙拉扯一兩個小時後，他們終於奪回遺體。多人強行進入治療室，在數十人護衛下，把遺體推到醫院停車場，放到一輛計程車上運回。」