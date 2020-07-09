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確診病例驟增…塞爾維亞再封城 千人圍國會抗議
抗議因新冠肺炎確診病例驟增而將再度實施的封城計畫，塞爾維亞民眾闖入國會，引發首都貝爾格勒徹夜暴動，造成數十名抗議民眾與員警受傷。
總統武契奇7日宣布，再度實施封鎖措施；並說，在病例不斷增加下，這麼做有其必要。預定周末開始實施封鎖，封鎖範圍是首都貝爾格勒，也可能包括其他地區。
美國廣播公司新聞網（ABC News）等媒體畫面顯示，數千民眾聚集在國會外高喊，要求總統武契奇（Aleksandar Vucic）下台，後來警察持警棍對人群踢打，而抗議民眾則向員警扔擲石塊和瓶罐。
塞爾維亞警政首長瑞比克（Vladimir Rebic）今天表示：「43名警察與17名抗議民眾受傷，另有23人被捕。」
塞爾維亞在5月下旬解封，是巴爾幹半島中，最早對外開放的國家。隨後塞爾維亞舉行大選，武契奇領導的塞爾維亞進步黨以高支持率獲勝。執政團隊的成員不戴口罩舉行慶功宴後，高級官員相繼爆出染疫。批評人士直指這是他在議會選舉後，鞏固權力的手段；武契奇則否認這些說法。
批評人士指出，塞爾維亞病例激增應歸咎於武契奇政府准許足球賽、宗教集會、派對與私人聚會恢復舉行。
擁有700萬人口的塞爾維亞已通報，累計確診病例1萬6168例，330起死亡病例。衛生當局表示，醫院已發揮出全面功能，醫護人員也已筋疲力竭。
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