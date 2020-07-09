歐洲解封疫情燒！俄確診數破70萬 多國也反彈

為了在防疫與經濟活動間取得平衡，歐洲國家近日陸續解封，但邊界大開後，跨境感染新冠病毒的風險也大增。俄羅斯8日通報新增6562人確診新冠病毒染疫人數突破70萬；德國新增397人確診，染疫數逼近20萬。奧地利、英國、西班牙等多國疫情也出現回升現象。

俄羅斯疫情應變中心說，過去24小時新增173起死亡病例，使得不治人數來到1萬667人。另外，新增6562人確診，染疫人數來到70萬792人，俄羅斯確診數位居世界第4。

德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）公布統計數據顯示，境內新增397人確診，染疫數達19萬7341例；另外，新增12人不治，染疫病故人數來到9036人。

西班牙加泰隆尼亞自治區8日下令所有居民和遊客在公共場合隨時戴上口罩，成為西班牙第一個嚴格執行國家指令的地區。這項指令要求接近他人時戴上口罩。

加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）宣布的這項命令自9日生效。加泰隆尼亞4天前封鎖約有20萬居民的塞格里亞區（del Segria），因為當地爆發一連串的疫情。

西班牙當局在上個月下令，不論在室內或室外，若無法維持1.5公尺社交距離，都要強制戴上口罩，直到找到治療方式或疫苗。

羅馬尼亞政府8日通報新增555人確診，染疫人數達到3萬175人。羅馬尼亞疫情從2月26日曝光以來，已有1817人不治。

稱養老院防疫不力 英相挨批

BBC報導，英國首相強生因日前表示，「太多養老院等護理機構沒有真正遵守防疫規範，導致很多人感染甚至死於新冠病毒」，此話一出引發眾怒。

綜合媒體報導，強生的言論激起了護理行業人員憤怒，有人氣憤表示，約翰遜的發言顯得「笨拙又懦弱」。英國「國家護理論壇」負責人對此表示，「是對護理機構人員的極大侮辱」。

英國國家統計署報告指出，3月2日到6月12日間，英格蘭及威爾士地區的養老院死亡人數共計6萬6112人，其中新冠肺炎確診病例佔29.3%，共計1萬9394人。報告還稱，新冠病毒成為這期間養老院中老年男性死亡的首要原因。