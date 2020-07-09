香港多點群聚感染爆發 限聚令恐收緊
香港近日爆發新冠病毒多點群聚感染疫情，涉及養老院、餐廳與學校。港府官員8日早表示，港府正朝收緊方向檢視「限聚令」等防疫措施，會盡快公布。
綜合港媒報導，食物及衛生局局長陳肇始早上接受香港電台節目電訪時指出，不少外國放寬社交距離措施後，也出現個案，港府目前立即檢視「限聚令」等措施，方向是「收緊」。
港府抗疫督導委員會專家顧問、香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌受訪時，認同香港已爆發第三波疫情，並表示若不明來歷病例數再上升，又或更多學生受影響，當局應再次實施3月時的防疫措施，包括停課。
據報導，港府7日宣布收緊口岸防疫措施，今天起所有民航機組人員抵港後，要先去亞博館收集深喉唾液樣本；抵港船隻船員來港前要先做病毒檢測；外傭要在當地取得病毒陰性結果，抵港後仍要先在酒店強制隔離14天，費用由僱主支付。
港府並表示，會與多個高風險地區聯繫，安排身處當地港人有序回港，控制輸入個案，也會檢視「限聚令」、餐廳和娛樂場所限制，方向是要收緊規定，包括檢視宗教活動是否豁免等，會盡快公布。
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