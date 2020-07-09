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印度疫情藥物供不應求 病患家屬被迫買黑市「七倍價瑞德西韋」

聯合新聞網 / 綜合報導
印度是全球確診病例數第三高的國家，當地染疫人數持續增加，目前累計71萬人確診。 歐新社
印度是全球確診病例數第三高的國家，當地染疫人數持續增加，目前累計71萬人確診。 歐新社

印度近期確診數不斷飆升，目前已是全球新冠肺炎COVID-19）確診數第三多的國家。有外媒調查指出用來治療確診病患的瑞德西韋（remdesivir）、塔西單抗（tocilizumab），兩種藥物在印度出現供不應求的狀況，有黑市趁機以高單價將藥物賣出，甚至有確診病患家屬出面表示自己用比原價高出7倍的價格才買到藥。

根據「BBC」報導，市面上用來治療新冠肺炎的兩種藥物瑞德西韋、塔西單抗在印度出現供不應求的狀況，確診病患家屬只得以高昂的價格向黑市購買，一位名叫夏爾馬（Abhinav Sharma）的男子表示自己的叔叔確診後醫生建議他服用瑞德西韋，該藥物是一種抗病毒藥物，且已在印度獲准用於臨床試驗，並獲得緊急使用授權，不過在印度任何地方都很難取得瑞德西韋。

由於叔叔病況危急，夏爾馬只得轉向黑市求助，他說「在打了幾十通電話後，我花了七倍的價錢才能買到這種藥，我真的願意付出任何代價，但我同情那些買不起的人」，報導指出夏爾馬的處境與德里許多家庭相似，他們被迫以高昂的價格購買那些藥物，而這些藥物都來自德里一家藥物市場。

而市場上一劑瑞德西韋開價3萬盧比（新台幣約1.1萬元），甚至有人以3.8萬盧比（新台幣約1.4萬元）的高價販售，不過一劑瑞德西韋官方價格為5400盧比（新台幣約2121元），且患者通常需要5到6劑，而專家也警告瑞德西韋並不是萬靈丹，在沒有驗證藥物的狀況下，印度醫生大量開立處方，造成德里和其他城市的需求提高。

對於藥物流入黑市，印度化學家和藥物學家協會的總書記拉吉夫（Rajiv Singhal）否認有任何藥局業主參與其中，「我確定我們的成員都不會有這種行為，這是一場全國性的突發衛生事件，我想明確表示，如果發現有人非法出售救命藥物，將採取嚴厲行動」，而印度生產瑞德西韋的公司Cipla則否認塔西單抗有在黑市出售的情況，他們表示「我們正追蹤每一劑量，以確保沒有暴利，我們不會讓這種事情發生」。

新冠肺炎 COVID-19

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