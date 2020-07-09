港媒：香港至少再有4人感染新冠肺炎 有社區爆發跡象

印度近期確診數不斷飆升，目前已是全球新冠肺炎（COVID-19）確診數第三多的國家。有外媒調查指出用來治療確診病患的瑞德西韋（remdesivir）、塔西單抗（tocilizumab），兩種藥物在印度出現供不應求的狀況，有黑市趁機以高單價將藥物賣出，甚至有確診病患家屬出面表示自己用比原價高出7倍的價格才買到藥。

2020-07-09 11:14