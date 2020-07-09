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港媒：香港至少再有4人感染新冠肺炎 有社區爆發跡象
據報導，香港至少再有4人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）；疫情近日再度在港爆發，先後約有30人確診感染。
根據官方香港電台的報導，繼昨天本地出現19宗確診病例後，今天至少再有4人確診。
在6月底之前，香港已連續10多天沒有出現本土感染新冠肺炎個案，但自7月初起，卻持續出現本土感染病例，而且病源十分多，有社區爆發的跡象。
截至昨天，香港累計確診新冠肺炎的個案達1323宗。
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