疫區手記／新冠疫情和族裔衝突下的美國國慶

新冠疫情籠罩下的美國國慶，相比去年，慶祝活動的元素一樣不少，但連飛行表演和煙火秀帶來的歡愉和激動，都好似近日悶濕的天氣，熱烈但不痛快。

看秀不在「疫」 口罩沒遮口鼻

國慶前，我在街頭隨機採訪十多人，近半表示今年沒有出行計畫，頂多是在家後院燒烤，邀請三兩朋友聚會，或到餐廳簡單吃頓飯；約四分之一會去國家廣場看煙火秀，不怕疫情，不想錯過一年一度的活動；我當天現場的觀察也是如此，多數民眾無畏疫情，近一半沒戴口罩，更無視社交距離，雖然有很多人領取了國家公園管理局免費發放的布口罩，但許多只是戴上，並沒遮住口鼻。

多數到國家廣場參加國慶活動的民眾沒戴口罩，也沒遮住口鼻。（記者張筠 / 攝影）

今年國慶日，川普總統不顧疫情，堅持舉行「向美國致敬」的國慶演說，穿插飛行表演，晚上煙火秀；事前華盛頓市長包瑟曾反對，指川普的計畫不符合華府防疫指南，但因總統在聯邦區域辦活動，市府無權干涉，只能配合。

因為疫情，國慶活動的規模比去年小很多，完全不像往年人擠人，川普演講地點也從林肯紀念堂改到白宮南草坪，並設置層層圍欄，距人群很遠，不過白宮屋頂上的十幾名狙擊手仍清晰可見。今年沒有準備大屏幕供現場群眾看演說直播，許多人坐在自備的折疊椅上，隔著圍欄用手機看新聞直播。

飛行表演的時長雖不如去年，但精采依舊，也能振奮全場，引來陣陣驚呼和「齊刷刷」的仰頭拍攝，表演最後戰機的返場彩蛋讓人驚訝到反應不過來，更不用說搶拍。

當天我從下午4時多站到晚上10時，六個小時不覺得長，因為發生太多事，連等待煙火秀開始前的時間也被填滿，去年這段時間大部分的民眾是排隊使用公廁，今年卻成了看示威人群上演的一場「亂戰」。

戰機從白宮後面返回，速度之快引起現場許多民眾驚呼。（記者張筠 / 攝影）

一群身穿黑T恤的示威民眾聚集在華盛頓紀念碑前高喊「黑人的命也是命」。（記者張筠 / 攝影）

川粉舉牌抗議 對峙黑衣人群

身穿黑色T恤、高喊「黑人的命也是命」(Black lives matter)的群眾在傍晚8時30分左右從非裔美國人歷史文化博物館附近往華盛頓紀念碑(The Monument)的方向行進，隊伍之長讓人無法看清全貌，隨著暮色降臨他們的喊聲也越來越大，原本分散在國家廣場的民眾聽到動靜也紛紛往他們的方向聚集。

原以為是像近期的和平抗議，但突然黑衣人群中冒出一個身材高䠷的川普支持者，高舉的牌子一面是川普名字，另一面寫著「抵抗媒體」(Resist the Media)，她不說話，只是安靜卻有些凶狠的舉著抗議牌，擁擠在黑衣人群中間，偶爾故意將抗議牌伸到示威群眾面前，即使被包圍、推搡、謾罵，她也只是面無表情的舉著牌子，頑固的穿梭在人群中間。

數十名警察在煙火秀開始前迅速包圍示威群眾。（記者張筠 / 攝影）

她的出現引起反對種族歧視者的不滿，示威的「火藥味」漸濃，一輛警車穿過草坪停在示威人群前，但車裡的警察迅速被人群包圍，原本在高空巡邏的直升機開始在人群上方盤旋，並打開探照燈，數十名警察從華盛頓紀念碑的南北兩側衝來，防止衝突進一步惡化。

充滿口號對罵 不喊的變觀眾

現場充滿各種口號、對罵，有人高喊「黑人的命也是命」，有人回喊「所有種族的命都是命」(All lives matter)，示威人群也對警察大喊，同時還有支持警察的民眾高呼「USA！USA！」，不叫喊的人也變成「觀眾」，不少人爭相拍照錄影。

民眾在混亂中對喊口號，相互挑釁。（記者張筠 / 攝影）

混亂場面在煙火秀的第一聲轟鳴中戛然而止，多數旁觀者被煙火秀吸引，從混亂的場合散開，再次舉起手機拍照，五顏六色的煙花伴隨喇叭裡的音樂在天空炸開，閃爍著照亮了所有人的面孔，不分種族，不分地位，就算沒有驚喜的笑容，多數人的目光也都轉移到絢麗的天空，包括示威者，也包括警察。

今年的煙火秀共有1萬多發，分為三個秀場，最大秀場還是華盛頓紀念碑，距離太近的民眾甚至會接到滿臉「煙火屑」，但火光乍現的瞬間仍讓人內心澎湃。

煙火秀持續了35分鐘，示威人群不知何時散去，但後來再沒聽到任何人喊口號，或者是煙火和音樂覆蓋了一切爭吵。

疫情之下的國慶煙火秀仍然精采，今年有1萬多發煙火，持續約35分鐘。（記者張筠 / 攝影）

煙火暫止煙硝 國慶片刻安靜

當天令我印象最深刻的是現場人群的四次吶喊：第一次是戰機從白宮後方返場帶來彩蛋的時刻、第二次是警察列隊突然衝向並包圍示威人群、第三次是煙火秀末尾密集的色彩和砲聲炸裂天空，最後是有人在煙花秀結束時突然大喊一句「Happy Birthday America！」，響徹天空，安靜了幾秒後引起很多人鼓掌。

那一刻的經歷讓我覺得，不管先前有什麼紛爭，不管你我站哪個黨派，都會因為這個國家的生日受到一些觸動，抹掉臉上的煙火屑，安靜的踏上回家之路。

問題沒有解決，或許哪天衝突又會因某件事而爆發，無人知曉，但就像夏日的雷陣雨，可能在一聲轟鳴中開始，也可能在一聲轟鳴中結束。