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美國新冠確診超過300萬人 川普堅持秋天復學

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診人數8日突破300萬人。取自網路
約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診人數8日突破300萬人。取自網路

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）8日最新統計，美國新冠肺炎確診人數超過300萬人，CNN報導，佛羅里達州的42家醫院已經沒有ICU病床，醫療系統滿載；負責領導疫情工作小組的美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，正在替病例激增的州補充醫療人力，包括亞利桑那州、加州與佛羅里達州。

截至下午3時許統計，全球確診人數為1190萬855人，死亡54萬5728人；美國確診人數302萬2899人，死亡13萬1857人。

潘斯率領專家舉行記者會指出，政府上周回應地方需求，部署超過1070名醫護人員，亞利桑那州大約有525人正在幫忙。

美國總統川普近日不斷強調，美國得在秋天復學，並將復學和政治掛鉤，他8日在推特表示，民主黨認為若美國校園在11月之前重新開放，將不利民主黨，川普表示，「若學校不開放，則（聯邦政府）可能切斷資金。」

隨後，川普繼續在推特批美國疾病防治中心（CDC）制定的「開學指南」又貴又難用，揚言約談CDC，潘斯在記者會表示，CDC將會在下周公布新的指南，「是時候讓我們的孩子重返校園。」。

新冠肺炎 COVID-19

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