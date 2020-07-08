WHO認新冠病毒會「空氣傳播」佛奇：美別落入錯誤自滿

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)7日警告，美國不該因為近日的新冠患者死亡率降低就落入「錯誤的自滿」，指病毒可能造成嚴重的健康後果；世界衛生組織(WHO)越來越多證據顯示新冠病毒透過空氣傳播，警告全球病歿率可能再增。

佛奇7日在阿拉巴馬州聯邦參議員瓊斯(Doug Jones)主持的串流會議上說：「對於死亡率降低而感到安心，是錯誤的論述，還有許多關於病毒危險且有害的事情，別讓自己落入錯誤的自滿。」

美國新冠肺炎死亡率自4月中以來降低，但確診率在南部和西部驟增，多州連日創下單日最高確診紀錄，慶幸死亡率尚未飆升，這可能與疫情初期的感染者年齡較長、而近月患者年紀較經有關。

專家認為，死亡是疫情爆發的重要指標，有些病患通常在確診後數周病歿。

川普總統周末表示，新冠肺炎對99%的人「完全無害」，認為確診增加是因為擴大檢測。

專家認為川普的兩種說法都有錯，即便人們未因為新冠肺炎逝世，也會重病，需要住院和呼吸器。

佛奇說：「死亡率降低沒錯，因為確診者多為年輕人或較健康者，但不表示病情輕微。」

世衛感染預防與控制專家貝尼德塔‧艾勒格蘭齊(Benedetta Allegranzi)表示，世衛對新冠病毒傳播的方式抱持開放想法。

世衛新興疾病部門主管范科霍芙(Maria Van Kerkhove)說，世衛積極與撰寫新冠病毒藉由空氣傳播的科學家接觸。

新冠病毒廣泛被認為透過飛沫傳播，通常是噴嚏或咳嗽；隨著經濟重啟，人們聚集在封閉的室內，空氣流動較差，讓新冠病毒傳播的方式變得更加明顯。

世衛表示，隨著全球確診率增加，死亡率再攀升，「並不意外」。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)說，確診病例增加到死亡有段五、六周的時間差，「死亡率開始增加，並不意外」。

萊恩說，「這很不幸，但很可能發生」，尤其北美情況不樂觀。