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美國客人拒戴口罩釀衝突 大賣場籲州長下「強制令」

世界日報 / 編譯樊蕙、特派員黃惠玲╱綜合7日電

零售業領導者協會(RILA)認為，全美各地的口罩相關規定一團亂，讓消費者感到困惑，更與試圖執行商家規定的大賣場員工發生衝突；RILA在6日寫給全美州長協會(NGA)的信中，要求各州州長規定民眾在公開場合或購物時必須配戴口罩。

RILA協會代表目標百貨(Target)、家得寶(Home Depot)等大型連鎖業者；RILA指出，全美只有不到一半的州，規定民眾在公共場所配戴口罩。

「第一線工作人員遭遇少數直言不諱的消費者進行具有敵意與暴力的事件，讓零售業者感到擔憂。」RILA主席道奇(Brian Dodge)在信中也寫道：「我們敦促每一州的州長，都規定沒有出現醫學症狀的顧客在購物或出入公開場所時配戴口罩。」

信中指出：「零售業者贊選擇透過規定當州民眾配戴口罩來針對這個議題進行領導的州長，而我們也恭敬地請求尚未規定民眾在公共場所戴口罩的州長立即跟進。」

NGA於7日表示，其成員已經針對來自該組織以及其他零售業協會傳遞的類似訊息進行討論。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議民眾在接近別人時遮蔽口鼻，以幫助防止新冠病毒傳播。

社群網站上充斥著被要求戴口罩的民眾、與依照規定確保民眾戴口罩的員工之間爆發衝突的錄影畫面。

伊利諾州一間家得寶(Home Depot)日前即發生白人女子泰莉‧希爾(Teri Hill)因不滿另一名白人女子瓦特斯(Sydney Waters)勸告她戴上口罩，竟對其語出威脅，還動手打人。

當時瓦特斯拿出手機錄影，希爾則拿著自己的手機擋住其臉部，並向瓦特斯比中指，還說：「我是白人，我是女人」，瓦特斯回應「你是白人，跟你想幹嘛就幹嘛有何關係？」希爾則表示，「我相信白人勢力」。

當地警局到場後逮捕希爾，並提控攻擊輕罪(misdemeanor battery)及行為不檢罪。

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