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美國佛州、路州、德州增設新冠快測站 日檢5000例

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合7日電
疫情熱點的佛州傑克森維爾(Jacksonville)將增設快速檢疫站。圖／美聯社
疫情熱點的佛州傑克森維爾(Jacksonville)將增設快速檢疫站。圖／美聯社

為因應新冠病毒確診案例再度爆增，聯邦衛生福利部7日宣布，已與國土安全部在疫情熱點的佛州傑克森維爾(Jacksonville)、路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)及德州愛丁堡(Edinburg)三地增設快速檢疫站，讓每座城市一天都擁有5千檢疫能力。

有線電視新聞網(CNN)報導，衛福部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)7日受訪坦承，全國各大商業樞紐所做疫情檢測要出結果，一般而言等候時間已告增加，但他仍認為，全國的檢疫力已來到「前所未有」的等級，平均一天能做60萬以上的檢疫。

傑克森維爾、巴頓魯治及愛丁堡最近都出現新冠確診及住院案例大增，而且等候檢疫結果的時間變長。加添檢疫次數後，可望發現新罹患新冠病毒的人，尤其是沒出現病徵的患者。受檢者全部免費。各地新增的臨時檢疫站將運作5到12天。

吉羅爾表示，在蒙大拿州及華府特區要取得檢疫結果，平均要4到5天，相形之下其他州則比較快。

全美而言，新冠確診率增加最快的年齡層，依然是18到29歲族群，然而年齡更低以及30到39歲民眾也出現增加的狀況。

吉羅爾表示，衛福部預測到檢疫站的測試能力，有時會瀕臨極限制值；他不是說目前已處於極限狀態，而是指政府一定會擴增檢疫能力。吉羅爾強調，雖說檢疫是對抗新冠疫情的關鍵舉動之一，但最重要還是要靠民眾自律，比如保持社交距離、戴口罩及避免群眾。

吉羅爾強調，川普政府正加強支援受新冠疫情打擊最重地區；協助減少新冠在各社區傳播的工具很多，設立快速檢疫站只是其中之一。

新冠肺炎 COVID-19

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