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日放寬室內活動限制 上限可達5000人

台灣醒報 / 台北報導
經濟再生擔當大臣西村康稔6日表示，經新冠狀病毒感染對策小組的同意，將在10日放寬室內活動人數限制。 (photo by wikipedia)
經濟再生擔當大臣西村康稔6日表示，經新冠狀病毒感染對策小組的同意，將在10日放寬室內活動人數限制。 (photo by wikipedia)

尋求經濟與新冠疫情防治的平衡點，日本擬在10日放寬活動限制，允許室內活動最多5000人進場。隨著日本在5月下旬解除緊急事態，日本政府開始積極振興國內經濟，經濟再生擔當大臣西村康稔6日表示，已通過新冠狀病毒感染對策小組的同意，將放寬音樂會體育賽事等室內活動的限制。

根據《NHK》報導，新冠狀病毒感染對策小組委員會6日首次召開會議，討論預防新冠病毒的相關問題，並就東京連續5天超過100名確診案例的情況交換意見。專家們表示，大多數新增案例是未出現嚴重症狀的年輕人，因此醫療體制仍有餘力應付。

根據《共同社》報導，經濟再生擔當大臣西村康稔6日表示，已通過新冠狀病毒感染對策小組的同意，決定10日起放寬音樂會和體育賽事等室內活動的限制，將活動人數上限從1000人提升至5000人。

另外，也有人認為新增確診病例中有一定比例的案例無法確認感染途徑，因此仍要保持警惕。《トラベル Watch》提到，日本政府預計7月中旬舉行第2屆會議，聽取預防疫情傳播及經濟發展的相關意見，7月下旬舉行第3屆會議，7月下旬舉行第4屆會議，從8月起逐步放寬對活動的限制。

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