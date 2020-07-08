巴西總統確診感染新冠病毒 博索納羅：輕微症狀

(德國之聲中文網) 巴西總統博索納羅周二(7月7日)在巴西利亞告訴記者，他的新冠病毒檢測呈陽性。他前一天就表示自己出現了類似新冠肺炎的症狀並會進一步做檢測。

博索納羅戴著口罩確認了他的檢測結果為陽性，並說:「我很好，感覺很正常。跟昨天相比，我非常好。我甚至有心情去散步，但由於醫療建議，我不會去，但我非常好。」他不斷重復說感覺 「非常好，只有輕微症狀」。

這位巴西總統還說，他做了X光檢查，肺部 「非常漂亮」。不過此前博索納羅告知支持者，他一度發燒至38度，渾身酸痛，所以決定做新冠病毒檢測。他也說之前感到疲憊，但到了周一晚上開始退燒，周二則感覺狀態恢復。

他說:「生活還要繼續。我們要好好照顧，特別是老年人和那些有疾病的人。」然後他再次重申他的說法，也就是疫情帶來的「附帶影響」不應該比疾病本身更大。

博索納羅表示，未來幾天他將在巴西利亞的總統官邸阿爾沃拉多宮工作，通過視頻會議進行溝通。如有必要，助理將代表他簽署文件。

他還說自己取消了本周的活動，像是原定前往巴伊亞州和米納斯吉拉斯州的行程。

泛美衛生組織(PAHO)負責人也發出相同信息。傳染病主任埃斯皮納爾(Marcos Espinal)說：「這告訴我們，這種病毒在不可預測，不管你的種族、階級或你是不是領導人，盡管任何總統身邊都有安全保護。」

事實上，博索納羅忙碌的行程和頻繁的公務約會讓他比其他巴西人感染風險更高。此外，博索納羅今年65歲。醫學專家認為的新冠肺炎高危人群年齡就是從65歲開始。不過他曾說過，年輕時擔任運動員讓他就算感染也能很快恢復。

博索納羅成感染源？

博索納羅7月2日曾至美國使館與相關人員交流。根據他的社交網絡，當時他坐在其他6人旁邊，包括區域發展部長馬令侯 (Rogerio Marinho)和國有銀行巴西聯邦儲蓄銀行 (Caixa Economica Federal)的首席執行官古伊馬烈斯(Pedro Guimaraes)，當時他們都沒有戴口罩。

之後，博索納羅與一些行政部長以及普通民眾都有互動。7月4日他與美國駐巴西大使共進午餐紀念美國獨立日。當天的照片顯示，兩人都沒有戴口罩。博索納羅的兒子，也是眾議員愛德華多·博索納羅 ( Eduardo Bolsonaro)，以及5位部長也出席了這次私人午宴。

美國駐巴西大使館在推特上說：「大使沒有出現任何症狀，但正在采取預防措施，將做測試，並將遵循篩查規定。

這不是博索納羅第一次被檢測陽性。今年3月，他的代表團成員在美國旅行時感染病毒，博爾索納羅也曾表示他的檢測結果為陰性。6月25日，他也曾在臉書直播中表示以為自己感染了新冠病毒。

而自疫情爆發以來，博索納羅經常淡化新冠病毒的風險，起初他還稱其為 「小流感」。他經常出現在公眾場合與支持者握手，與人群打成一片，並不戴口罩，對封鎖措施也滿不在乎。

這位右翼民粹主義領導人因多次藐視抗疫措施和社會隔離規定而在國內外引發爭議。他也出席各項反對巴西各地區省長封鎖措施的抗議活動。就在上個月，法院命令他在公共場合戴上口罩。

巴西衛生部目前由臨時首席陸軍將軍帕蘇埃洛（Eduardo Pazuello）領導。此前博索納羅要求他指派的第一位部長下台，第二位部長則是主動辭職。他經常與衛生部長和各州州長就檢疫措施和可能的治療方式有不同意見並產生沖突。

新冠肺炎目前在巴西已造成6.5萬人死亡，160萬人感染。

鄒宗翰/楊威廉 (路薩社、法新社，德新社、美聯社)

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