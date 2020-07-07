巴西總統 新冠肺炎確診

英國廣播公司（BBC）七日報導，巴西總統波索納洛新冠病毒採檢結果為陽性，確診新冠肺炎。波索納洛七日上電視宣布自己確診，並主動戴上口罩。他說，大家都知道新冠病毒遲早會觸及大多數人口，「今天輪到我確診陽性」。

波索納洛最近幾天出現發燒等疑似感染新冠病毒症狀後，六日接受採樣進行病毒篩檢。路透報導，波索納洛六日主動告訴支持者他剛去過醫院採檢，又說檢驗報告顯示他的肺部「沒事」。

巴西疫情嚴重，確診病例超過一百六十二萬，僅次於美國。即便如此，波索納洛仍一再淡化新型冠狀病毒的嚴重性。即使法官六月底命令他在公共場所配戴口罩，波索納洛仍經常故意不遵守。

波索納洛上周末出席數場活動，並在七月四日美國國慶日當天與美國駐巴西大使有密切接觸。美國駐巴西利亞大使館沒有立即回應置評要求。

波索納洛三月前往美國總統川普位於佛羅里達州的海湖俱樂部後，多名幕僚確診，波索納洛數度採檢都呈陰性反應，這次是他第四度受檢，結果確診。