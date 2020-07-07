香港疫情再亮紅燈 專家：不只一個社區傳播鏈

香港多地再傳出2019冠狀病毒疾病疫情，其中涉及多所學校與安養機構。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天受訪時表示，相信香港社區已出現不只一個傳播鏈，疫情已再亮紅燈。

綜合香港電台、明報新聞網報導，九龍觀塘區坪石邨「彬記粥麵美食」攤販日前確診後，昨天再度出現一名受感染者。屯門醫院今天則傳出有兩名男子確診，年齡分別為58歲及14歲，二人是親屬，其中58歲男子曾到過「彬記粥麵美食」。

位於灣仔、鄰近政府總部的香港演藝學院今天則宣布一名學生確診，根據學院紀錄，該生自6月17日起並未返回校園。校方向教職員及學生發電子郵件表示，會即時關閉灣仔校園及位於薄扶林的伯大尼校園直至另行通知，並全面消毒校園。

位於黃大仙的中華基督教會扶輪中學今天也向學生發出通告，表示校方上午收到一名中學3年級學生家長報告，孩子確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），學校正聯絡衛生防護中心，獲取相關指引。

通告稱，教育局建議學校今天開始停課，以便學校立即進行全面徹底消毒。學生回家後應與家長商討，並求醫進行病毒測試。

據報導，這是香港校園復課後，首次出現校內確診病例。

為此，香港教育工作者聯會要求港府立即制訂方案，減低校園爆發疫情風險，必要時宣布分區停課或全港停課，保障師生健康。

不僅如此，位於新界沙田火炭培基小學則發出聲明表示，接獲家長通知，一名學生的父親病毒檢測結果呈陽性反應，有關學生今天沒有上課。同樣位於沙田的崇真學校也表示，接獲一名二年級學生的家長通知，學生父親病毒檢測呈陽性反應，有關學生今天沒有上課。

除此之外，今天還傳出一名長住安養機構的80多歲的老婦人確診。

何栢良受訪時稱，香港社區已出現不只一個傳播鏈，疫情在香港已再亮紅燈。粥麵店群體有多人感染，情況令人擔心，確診患者有不同工作地點，涉及的顧客也多，如果廚師在工作時未配戴口罩，可能會引發不同傳播鏈。

他表示，只要有一名超級傳播者，便可以出現很大的感染群體。由於發病和潛伏期不一，衛生防護中心難以在短時間內追蹤，建議民眾要重拾之前的防疫措施。

至於是否有需要再收緊防疫措施，何栢良形容是困難的決定，要視乎未來一星期有多少感染個案出現。