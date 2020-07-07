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北京新冠重症者吃了安宮牛黃丸後脫險 中醫有話說…

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

北京新冠肺炎疫情防控記者會近日表示，一北京新冠肺炎重症患者服用安宮牛黃丸後，病情好轉，撤除葉克膜（ECMO）；另有患者僅服用一兩丸，就退高燒。不過，北京中醫醫院院長劉清泉表示，這方子不能普遍使用。

劉清泉院長表示，安宮牛黃丸不可以普遍運用於治療新冠肺炎重症患者上，他說，「中藥講究辨證施治，每個方子都有其具體的適用症、適用者，並不能普遍使用」。

北京中醫醫院呼吸內科副主任醫師祝勇則強調，「安宮牛黃丸是急救用藥，不是保健品，無症狀時不要服用」，安宮牛黃丸的硃砂和雄黃有一定毒性。中國中醫科學院西苑醫院神經科主任李濤也表示，若長期服用，對腎臟、血液系統會產生一定慢性毒副作用。

據人民日報報導，該重症患者為27歲女性，上月12日住院，隔天即出現呼吸困難、呼吸衰竭、高熱等現象並進行插管，15日進行葉克膜治療，中醫診斷邪熱內閉，陽氣暴脫之危重，以人參、生大黃、葶藶子為基本處方，配合給予安宮牛黃丸後，病情逐步穩定。26日患者移除葉克膜，本月3日移除插管，目前神智清楚。

劉清泉院長表示，該患者在治療期間加服安宮牛黃丸四天，一天三丸，這個服用療程和用量是根據患者情況而定的。他說，治療上中西醫緊密配合，患者目前處於康復治療階段。

安宮牛黃丸出自清代溫病學大家吳鞠通所著的《溫病條辨》，迄今已有200多年的應用歷史，它與至寶丹、紫雪丹並稱為中醫「溫病三寶」，已被寫在《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中。

中新網報導指出，北京新發地聚集性疫情發生以來，截至到7月4日24時，北京地壇醫院共收確診病例334例，所有病例在入院的第一時間都進行中醫診療，截至7月4日已經出院10人，其中7人以中藥治療為主。

根據北京衛健委7日通報，7月6日0時至24時，北京無新增報告新冠肺炎本地確診病例、疑似病例，新增無症狀感染者1例。這是北京新發地市場爆發新一波疫情26天以來，首次出現單日零確診。

新冠肺炎 COVID-19

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