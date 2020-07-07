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佛奇：美新冠患者平均年齡 降至15歲

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合6日電
美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。 歐新社
美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。 歐新社

白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)6日表示，陽光帶州的新冠肺新確診病例，平均年齡降至15歲，此波疫情為首波疫情的延伸，而非第二波；倫敦帝國學院(Imperial College London)免疫學教授奧特曼(Danny Altmann)說，新冠肺炎免疫力僅占感染社區人口的10%到15%，免疫並非抗疫策略且抗體效果很短。

佛奇與國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)共同開問答時段時表示，「這是很嚴重的問題，必須馬上強調。」

德州與佛州每日新確診病例高達數千人，住院人數持續增加；新病例隨著各州5月初經濟復甦後增加，年輕人齊聚的酒吧與餐館被迫再度關閉或改在戶外用餐及外賣。

官員表示，年輕人不戴口罩，而且未保持社交距離是染疫傳疫的主因。

佛奇說：「如今感染的平均年齡是15歲，較之前紐約、紐奧良及芝加哥的情況還糟。」

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)說，新病患的年齡中位數達到創新低的33歲，佛州在國慶假期周末通報創新高的病例；相較之下，佛州3、4月的病患年齡中位數為50多歲到60多歲。

德桑提斯說，新冠肺炎致死率在Y世代與千禧世代中極低，許多人無症狀，「因為21歲且可能無症狀，不代表不會感染別人，這是我擔心的事。」

奧特曼6日接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)節目「歐洲財經論談」(Squawk Box Europe)訪問時說，「新冠肺炎免疫看似脆弱，人們可能免疫幾個月，接著逐漸減弱，這不是『安全帶』；新冠病毒很邪惡，對它免疫令人困惑且短暫。」

佛奇也表示，新冠病毒不像其他病毒，人類從抗體或疫苗中，獲得對新冠病毒免疫力的時間不長。

新冠肺炎 COVID-19

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