邁阿密再關餐館、健身房 醫院不堪重負

邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)郡長吉梅尼茲(Carlos Gimenez)6日要求餐廳及健身房再度關門避疫，以免新冠肺炎疫情升溫，醫療體系不堪負荷；隨著疫情進入反撲階段，南部與西部各州新冠肺炎病患大增，其中亞利桑納州、德州和佛州的醫療體系處理量逼近超載邊緣。

吉梅尼茲6日發表聲明說：「我們希望確保醫院持續有足夠的人員拯救生命。」

吉梅尼茲的緊急命令8日生效，要求日租平台Airbnb暫時停運，海灘、辦公室、商店和髮廊目前將維持開放。

旅館關門避疫，衝擊產業，當局5月的旅館稅收暴跌90%，餐廳銷售額下滑60%。

邁阿密戴德郡勞工局數據顯示，邁阿密戴德郡的餐廳產業雇用約6萬7000人，占全國100萬名非務農勞工的6%。

在疫情失控的亞利桑納州，醫院根據幾個月前的重疫區(紐約市和義大利)標準，緊急擴充處理量，包括病床增加一倍，暫停選擇性手術並從其他州調派健康照護員。

亞利桑納州官員應醫生和顧問的要求，啟用「照護災難標準」程序，由醫院決定哪些病人需要用呼吸器和特別照護。

新冠肺炎疫情持續擴散，部分州的新增確診持續衝高，多月來穩定下降的死亡率，也有回升趨勢。

並非所有州都回報新冠肺炎的住院數據，但不完整的數據顯示，這股趨勢令人擔憂，畢竟住院增加意味著死亡可能增加。

亞利桑納大學傳染病學者薩斯奇雅‧帕斯庫(Saskia Popescu)說：「確診到住院有段差距，住院到死亡也有差距；看數據就能知道醫院處理量，將在幾周內耗盡。」

隨著醫院處理量暴增，病歿人數也增加，且不僅止於新冠肺炎病患，其他資療資源也隨之匱乏。

聯邦疾病防治中心(CDC)估計，2月迄今，約2萬人到4萬9000人並非死於新冠肺炎，高出預期。

類似擔憂很可能在近期發生在亞利桑納州、德州和佛州，這三州的健康照護系統面臨困乏；亞利桑納州的住院人數若超過處理量，病患可能根據預期壽命和宿疾狀況決定是否施救。