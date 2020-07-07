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印度確診數近70萬！超越俄國 疫情全球第3嚴重

世界日報 / 記者張聲肇╱綜合報導
印度疫情爆發，當局在新德里設置萬艙，收納病症輕微的新冠病患。(美聯社)
印度疫情爆發，當局在新德里設置萬艙，收納病症輕微的新冠病患。(美聯社)

印度新增確診病例連續四天創新高，疫情原已緩和的澳洲因感染人數突增，被迫封鎖維多利亞省和新南威爾斯省省界。世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩3日就曾指出，全球正經歷「第一波新冠肺炎疫情的第二個高峰」，也就是人類未能有效防堵新冠病毒傳播。

日本新冠疫情加劇，伊朗等地擔心新一波病毒肆虐，印度超越俄國成為第三嚴重的國家，以色列關閉酒吧和體育場，餐廳和公車則限制人數。

依據約翰霍普金斯大學網站，截至6日晚間，全球新冠肺炎確診1158萬9382例、死亡53萬7419人。萊恩說，大家現在應該加緊防範這波疫情高峰，而非擔心第二波疫情何時會來。他說，如果人們對抗第一波疫情能學到教訓，就能更妥善因應第二波疫情。

印度確診人數持續上升，接近70萬，超過俄國，死亡人數幾達2萬，成為美國、巴西之後，第三嚴重的國家。

希臘則因開放觀光，觀光客成為新病例的主要來源，全國43個新增病例，36個在入境關口發現。

菲律賓尤其首都馬尼拉近日確診突然增加2434例，全國4萬4250例，死亡1297人，是東南亞各國當中最嚴重的。內政部長阿諾(Eduardo Ano)說，情況若無改善，醫院繼續客滿的話，可能再度下令封城、居家避疫。

澳洲兩大州互閉邊境，新南威爾斯州州長貝瑞吉蓮(Gladys Berejiklian)在首府雪梨確診人數冠全國之際，仍批評其他州對她的州封鎖邊境，如今改口說維多利亞州這麼做，是舉國抗疫的「新階段」行動；維多利亞州首府墨爾本的災情「史無前例」的嚴重，而且是社區感染為主，不像其他地方的病例，是在國外感染或回國後傳染給別人。

巴基斯坦衛生部長庫瑞許(Moahmood Qureshi)經檢測呈陽性，是全國確診位階最高的官員。總理可汗(Imran Khan)雖不下令封城、停業，但規定大家要戴口罩、保持社交距離。可是，窮人和人口密集的都市，都難做到。

關閉了四個月的法國巴黎羅浮宮(Louvre Museum)6日重開，人潮遠不如昔；入館必須戴口罩並保持社交距離，事先預訂門票，以便限制人數。

中東富裕國卡達人口270萬，6日為止確診人數超過10萬，人口平均確診數名列前茅。

印度疫情爆發，當局在新德里設置萬艙，收納病症輕微的新冠病患。(美聯社)
印度疫情爆發，當局在新德里設置萬艙，收納病症輕微的新冠病患。(美聯社)

印度疫情爆發，當局在新德里設置萬艙，收納病症輕微的新冠病患。(美聯社)
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