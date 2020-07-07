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紐約第3波重啟！超過5萬人復工 賭場、戲院暫不開放

世界日報 / 記者和釗宇╱紐約報導
紐約市長白思豪預計第三階段將有超過5萬人將復工。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪預計第三階段將有超過5萬人將復工。（市長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)6日表示，由於全州新冠檢測陽性率已重回1%以下，紐約市從6日起開始第三階段復工，市府預計超過5萬人將復工，公共交通乘坐人數也繼續增加；葛謨還表示，州府已要求各學區制定復課計畫，但並不意味著秋季一定復課，而賭場和電影院將持續關閉，今年的大紐約州博覽會也將取消。

哈德遜河谷地和長島將分別於7日和8日進入第四階段復工；葛謨表示，賭場和電影院目前仍不能恢復營業，州府將根據疫情數據再做決定；同時，今年的大紐約州博覽會(Great New York State Fair)也將取消。

州府數據顯示，全州總住院人數持續小幅下降，感染率則從前幾日最高的1.3%回落至0.95%，其中紐約市為0.9%，5日新增死亡九人；葛謨表示，感染率數字短期波動很正常，而且周末一般數字較低，需要持續監控。

第三階段將允許與頭髮無關的個人護理業務和服務復工，包括紋身和穿刺設施、美容從業者、按摩療法、水療、美容、指甲護理等；此外，籃球、網球、排球、手球等室外運動項目可以恢復，遛狗場也將開放。

紐約市長白思豪6日表示，全市將有超過5萬人在第三階段復工；不過，鑑於全國其他地區疫情反彈，第三階段仍不允許餐廳室內營業；但白思豪表示，目前餐廳室外營業進展順利，已有7000家餐館開展室外堂食。

盡管白思豪表示大部分商家和民眾都能保證社交距離並戴口罩，但葛謨並不認同；他表示國慶日周末民眾的防疫有所鬆懈，尤其是曼哈頓東村和長島火島(Fire Island)有大量聚集人群不遵守社交距離和州府的防疫指導，上州也有部分地區防疫違規的數量也有所增加；他呼籲民眾繼續保持謹慎，並要求地方政府加強執法力度。

葛謨還表示，此前州府已要求所有學區制定復課計畫，但仍未作出決定，需要繼續監控疫情數據；他表示，州衛生廳已和「重新構想紐約州顧問委員會」及其他機構商議起草一份復課指導，讓學生、家長和老師能夠應對各種可能性，近期將公布。

白思豪表示，隨著復工順利進行，公共交通乘坐人數也逐漸增加；從6月1日至17日，地鐵乘坐人數增長18%，日乘坐人次已恢復至110萬；公車乘坐人數增長12%，史泰登島輪渡乘坐人數增長15%，東河和哈林河橋樑通往曼哈頓的車流量分別增長3%和7%；白思豪表示，公共交通乘坐人數增長高於車流量，說明民眾對公共交通的安全性信心增加。

紐約州長葛謨表示，目前州府已經要求各學區制定復課計畫，但這並不意味著秋季一定復課。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，目前州府已經要求各學區制定復課計畫，但這並不意味著秋季一定復課。（州長辦公室提供）

紐約市長白思豪說，隨著復工順利進行，公共交通乘坐人數也有所增加。（記者和釗宇／攝影）
紐約市長白思豪說，隨著復工順利進行，公共交通乘坐人數也有所增加。（記者和釗宇／攝影）

新冠肺炎 COVID-19

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