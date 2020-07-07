哈佛、普林斯頓今秋復課…分流到校 定期新冠病毒檢測

疫情未退之際，學生能否在今秋回到校園學習，備受關注。哈佛大學(Harvard University)、普林斯頓大學(Princeton University)6日各自宣布新學期的上課安排，兩者的共同點在於，並不是所有學生都將同時回到教室上課。這兩所知名大學也都將為學生安排定期接受新冠病毒檢測。

哈佛大學指出，秋季班將回到學校的學生，占大學部學生總數的四成，其中包括所有大一新生，以及某些必須在校園維持學業學習的學生。哈佛校長白樂瑞(Lawrence Bacow)等主管在發給學生的電郵中指出，師生面對面教學的體驗與疫情期間需要保持距離的防疫準則，二者之間存在著「本質上的不相容」。

普林斯頓大學則表示，大學部學生今秋將回到校園，但會採取人數控制，秋季班先讓大一、大三學生返校上課，春季班則輪到讓大二、大四學生回到教室。對於即將到來的新學年，普林斯頓大學也宣布學費打九折。

網路上課將成為哈佛大學及普林斯頓大學新學期的重頭戲；在哈佛大學，所有課程都會有網路教學，就算住校學生也會透過網路上課。

普林斯頓大學校長艾斯格魯柏(Christopher Eisgruber)在對全校師生發表的聲明中指出，過去兩個月裡，他與校內主管一直密切關注疫情，討論如何安排學生的學習方式，「以我們目前掌握的訊息來看，我們相信普林斯頓在新學年裡，可為所有大學部學生至少提供一學期到校上課，但絕大部分的教學將透過網路與遠距教學進行。」

哈佛大學將頒布校內保持社交距離規定，宿舍將隔出專屬的隔離空間。普林斯頓大學將規定校內所有人員全面戴口罩，包括訪客在內，只有在宿舍或房間裡除外。

普林斯頓大學部學生回到校園時，將依規定簽署一份社群契約(social contract)，承諾遵守學校訂定的衛生與安全規定。