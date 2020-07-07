快訊

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」 下機可買免稅

科大是高職教育的延伸？該開放高中生報考統測嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈佛、普林斯頓今秋復課…分流到校 定期新冠病毒檢測

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
常春藤名校哈佛大學6日宣布今秋新學期將只有大學部總學生人數四成到校，主要透過網路教學。(美聯社)
常春藤名校哈佛大學6日宣布今秋新學期將只有大學部總學生人數四成到校，主要透過網路教學。(美聯社)

疫情未退之際，學生能否在今秋回到校園學習，備受關注。哈佛大學(Harvard University)、普林斯頓大學(Princeton University)6日各自宣布新學期的上課安排，兩者的共同點在於，並不是所有學生都將同時回到教室上課。這兩所知名大學也都將為學生安排定期接受新冠病毒檢測。

哈佛大學指出，秋季班將回到學校的學生，占大學部學生總數的四成，其中包括所有大一新生，以及某些必須在校園維持學業學習的學生。哈佛校長白樂瑞(Lawrence Bacow)等主管在發給學生的電郵中指出，師生面對面教學的體驗與疫情期間需要保持距離的防疫準則，二者之間存在著「本質上的不相容」。

普林斯頓大學則表示，大學部學生今秋將回到校園，但會採取人數控制，秋季班先讓大一、大三學生返校上課，春季班則輪到讓大二、大四學生回到教室。對於即將到來的新學年，普林斯頓大學也宣布學費打九折。

網路上課將成為哈佛大學及普林斯頓大學新學期的重頭戲；在哈佛大學，所有課程都會有網路教學，就算住校學生也會透過網路上課。

普林斯頓大學校長艾斯格魯柏(Christopher Eisgruber)在對全校師生發表的聲明中指出，過去兩個月裡，他與校內主管一直密切關注疫情，討論如何安排學生的學習方式，「以我們目前掌握的訊息來看，我們相信普林斯頓在新學年裡，可為所有大學部學生至少提供一學期到校上課，但絕大部分的教學將透過網路與遠距教學進行。」

哈佛大學將頒布校內保持社交距離規定，宿舍將隔出專屬的隔離空間。普林斯頓大學將規定校內所有人員全面戴口罩，包括訪客在內，只有在宿舍或房間裡除外。

普林斯頓大學部學生回到校園時，將依規定簽署一份社群契約(social contract)，承諾遵守學校訂定的衛生與安全規定。

普林斯頓大學表示，大學部學生今秋將回到校園，但會採取人數控制。(記者謝哲澍／攝影)
普林斯頓大學表示，大學部學生今秋將回到校園，但會採取人數控制。(記者謝哲澍／攝影)

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美國移民局新規！留學生只上網路課程不准留美 想保身分就轉學

種族問題燒到前總統 普林斯頓大學學院刪掉「威爾遜」

前總統威爾遜挺種族隔離 普大公共政策學院改名

育達要改名普林斯頓 傑出校友廖家儀說「真的好屌」

相關新聞

澳洲疫情告急！維省單日確診191人 墨爾本宣布封城

澳州維多利亞省7日宣布，新增191名新冠肺炎確診案例，打破維省截至目前最多單日新增患者的紀錄。省長安德魯斯已經下令，對墨...

僅5%人口有抗體 打臉群體免疫論

西班牙研究顯示，用「群體免疫」的方式對抗新冠病毒恐不可行！國際醫學權威期刊《刺胳針》6日發表報告，研究團隊在西班牙大範圍區域進行調查發現，有95%的人口仍有遭受新冠病毒感染的風險，僅5%的群眾擁有抗體。評論寫道，「群體免疫既不符合道德倫理規範，也不可能成功。」

北京新冠重症者吃了安宮牛黃丸後脫險 中醫有話說…

北京新冠肺炎疫情防控記者會近日表示，一北京新冠肺炎重症患者服用安宮牛黃丸後，病情好轉，撤除葉克膜（ECMO）；另有患者僅服用一兩丸，就退高燒。不過，北京中醫醫院院長劉清泉表示，這方子不能普遍使用。

強化接觸者追蹤 星政府發放紀錄器給1萬名長者

為強化防疫、加強接觸者追蹤，新加坡除推出手機應用程式「合力追蹤」（TraceTogether）供民眾下載，隨後也研發可攜...

韓國新冠肺炎境外病例續增 當局估擴散風險低

韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，確診感染新冠肺炎新增44例，境外感染案例多於社區感染，當局認為擴散風險不高，尚不...

哈佛、普林斯頓今秋復課…分流到校 定期新冠病毒檢測

疫情未退之際，學生能否在今秋回到校園學習，備受關注。哈佛大學(Harvard University)、普林斯頓大學(Princeton University)6日各自宣布新學期的上課安排，兩者的共同點在於，並不是所有學生都將同時回到教室上課。這兩所知名大學也都將為學生安排定期接受新冠病毒檢測。

紐約第3波重啟！超過5萬人復工 賭場、戲院暫不開放

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)6日表示，由於全州新冠檢測陽性率已重回1%以下，紐約市從6日起開始第三階段復工，市府預計超過5萬人將復工，公共交通乘坐人數也繼續增加；葛謨還表示，州府已要求各學區制定復課計畫，但並不意味著秋季一定復課，而賭場和電影院將持續關閉，今年的大紐約州博覽會也將取消。

疫情擴散最快 美國近一週染疫病例攀升27%

美國在截至7月5日的一週中，新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，比前7天增加27%，疫情擴散速度全球最快

巴西志願者20日開始測試中國疫苗

全球合力積極研發新型冠狀病毒疫苗，巴西國家衛生監測局批准聖保羅州政府從20日起對中國北京一家公司的實驗性疫苗Corona...

拜登女副總統可能人選 亞特蘭大市長染疫

美國喬治亞州首府亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）今天表示，她已檢測出2019冠狀病毒疾病（...

6日北京市無確診病例 大陸新增境外移入8例

據中共國家衛健委網站消息，7月6日0—24時，大陸31個省市自治區新增確診病例8例，均為境外移入病例（遼寧2例，上海2例...

圖表看疫情／全球病例逾1158萬 美專家：疫情現況非常不妙

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間7日9時，全球逾53.6萬死亡，確診病例超過1157萬例。美國迄今累計確診293.4萬例，染疫病故人數逾13萬人。

熱門新聞

孫大千要陳其邁回答 誰當選市長會帶「阿舅」回來

盧秀燕向中央示警 中市居家檢疫暴增到1800人

牛津教授：新冠病毒潛藏全球多年 遇有利環境被激起

喝斥大法官？ 民團還原現場「蔡總統談司改確實有上火」

水深僅150公分卻溺水？ 海軍：翻船瞬間嗆水

少校樓梯間輕生寢室電腦仍開著 曝正在寫「精進方案」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。