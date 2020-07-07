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僅5%人口有抗體 打臉群體免疫論

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
《刺胳針》論文中指出，若不付出醫療系統超載、易感染群體大量死亡的後果，恐難以達到群體免疫的目標。（photo by Pixabay）
《刺胳針》論文中指出，若不付出醫療系統超載、易感染群體大量死亡的後果，恐難以達到群體免疫的目標。（photo by Pixabay）

西班牙研究顯示，用「群體免疫」的方式對抗新冠病毒恐不可行！國際醫學權威期刊《刺胳針》6日發表報告，研究團隊在西班牙大範圍區域進行調查發現，有95%的人口仍有遭受新冠病毒感染的風險，僅5%的群眾擁有抗體。評論寫道，「群體免疫既不符合道德倫理規範，也不可能成功。」

不合倫理也未見效

根據《CNN》報導，歐洲疾病預防控制中心表示，該研究找來了西班牙境內超過6.1萬人參與，是歐洲迄今針對新冠病毒進行的最大規模血清研究，但研究結果出爐，僅5%的群眾擁有抗體。《刺胳針》的研究評論寫道，「有鑑於這項研究結果，想要透過任何方式來達成群體免疫，既不符合道德倫理規範，也不可能成功。」

本研究主要作者、西班牙國家流行病中心主任瑪麗娜•波倫表示，根據專家的計算，若有6成樣本的血清驗出抗體，則大致意味著西班牙已達到「群體免疫」（Herd Immunity），「但我們離這個數字還非常遙遠。」她強調。

有抗體者最多10%

《CNBC》報導，根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）統計，西班牙累計逾25萬起確診病例、超過2萬8000人病故，是歐洲疫情最慘重的國家之一。雖然重災區馬德里都會帶與人口稠密的巴塞隆納擁有抗體的人口比例略高，但也只有10%左右受試者有抗體。

在新冠病毒疫苗問世前，許多國家只能將希望繫於大多數人口染疫痊癒，達到所謂的「群體免疫」，但醫界至今仍無法斷定擁有新冠病毒抗體是否代表不會再次受到感染，也不清楚抗體的時效與保護力有多強。

論文中指出，西班牙的研究結果可供其他國家作為參考，「但照目前看來，若不付出醫療系統超載、易感染群體大量死亡的後果，恐難以達到群體免疫的目標。」

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