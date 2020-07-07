防堵無效 全球在疫情第2高峰

美國新冠病毒疫情持續延燒、印度新增確診病例連續四天創新高，疫情原已緩和的澳洲因感染人數突增，被迫封鎖維多利亞省和新南威爾斯省省界。世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩三日就曾指出，全球正經歷「第一波新冠肺炎疫情的第二個高峰」，也就是人類未能有效防堵新冠病毒傳播，所以第一波疫情還沒結束。

萊恩說，大家現在應該加緊防範這波疫情高峰，而非擔心第二波疫情何時會來。他說，如果人們對抗第一波疫情能學到教訓，就能更妥善因應第二波疫情。

亞洲和歐洲國家一度控制住病例增加速度，但近來各國疫情都有再度升溫狀況。日本東京六日通報新增一百零二例，已是連續第五天新增病例破百，澳洲人口最多的維多利亞省六日通報新增一百廿七起確診病例，創單日新高。維多利亞省和新南威爾斯省省界將從八日起無限期關閉，防止疫情擴散，是一九一九年西班牙流感疫情以來首次。

美國新冠肺炎疫情也一直沒有退燒，五日新增四萬八千六百多例，雖然低於數天來的五萬以上，但專家認為這是因為美國國慶假日延誤通報，絕非疫情緩和。

佛州與德州兩個大州單日新增確診都破紀錄，地方官員認為疫情惡化源於太早恢復經濟活動。專家擔心國慶日慶祝活動，恐讓美國發生另一波疫情。

佛州四日新增確診一萬一千四百四十五例，德州則新增八千兩百五十八例，兩州不僅創下單日新增最高峰，更占當天全國逾四萬五千例新增確診的四成三。佛州四日確診病患平均年齡卅五歲，德州則多為廿到卅九歲病患。

佛州邁阿密市長蘇瓦瑞茲五日說：「顯然目前新增確診出現指數成長，毫無疑問，當我們重新開放後，民眾開始社交，有如病毒已不存在。」他表示酒吧和餐廳開放導致確診暴增，令人憂心。

德州醫院人力告急，奧斯汀市長艾德勒說，若疫情再惡化，不用兩周該市醫院將超限，加護病床也將在十天內滿床。

另外，印度新冠肺炎新增確診病例連續四天創新高，目前累計近七十萬例，已超越俄羅斯成為確診病例第三多的國家，僅次於美國和巴西。印度衛生部門六日通報，過去廿四小時新增超過兩萬四千例，這也是印度連續第四天新增確診病例數超過兩萬。