聽新聞
test
0:00 / 0:00

防堵無效 全球在疫情第2高峰

聯合報 / 編譯郭宣含李京倫／綜合報導
法國巴黎羅浮宮因疫情關閉四個月，六日恢復開放，名畫蒙娜麗莎前方又見排隊人潮。（法新社）
法國巴黎羅浮宮因疫情關閉四個月，六日恢復開放，名畫蒙娜麗莎前方又見排隊人潮。（法新社）

美國新冠病毒疫情持續延燒、印度新增確診病例連續四天創新高，疫情原已緩和的澳洲因感染人數突增，被迫封鎖維多利亞省和新南威爾斯省省界。世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩三日就曾指出，全球正經歷「第一波新冠肺炎疫情的第二個高峰」，也就是人類未能有效防堵新冠病毒傳播，所以第一波疫情還沒結束。

萊恩說，大家現在應該加緊防範這波疫情高峰，而非擔心第二波疫情何時會來。他說，如果人們對抗第一波疫情能學到教訓，就能更妥善因應第二波疫情。

亞洲和歐洲國家一度控制住病例增加速度，但近來各國疫情都有再度升溫狀況。日本東京六日通報新增一百零二例，已是連續第五天新增病例破百，澳洲人口最多的維多利亞省六日通報新增一百廿七起確診病例，創單日新高。維多利亞省和新南威爾斯省省界將從八日起無限期關閉，防止疫情擴散，是一九一九年西班牙流感疫情以來首次。

美國新冠肺炎疫情也一直沒有退燒，五日新增四萬八千六百多例，雖然低於數天來的五萬以上，但專家認為這是因為美國國慶假日延誤通報，絕非疫情緩和。

佛州與德州兩個大州單日新增確診都破紀錄，地方官員認為疫情惡化源於太早恢復經濟活動。專家擔心國慶日慶祝活動，恐讓美國發生另一波疫情。

佛州四日新增確診一萬一千四百四十五例，德州則新增八千兩百五十八例，兩州不僅創下單日新增最高峰，更占當天全國逾四萬五千例新增確診的四成三。佛州四日確診病患平均年齡卅五歲，德州則多為廿到卅九歲病患。

佛州邁阿密市長蘇瓦瑞茲五日說：「顯然目前新增確診出現指數成長，毫無疑問，當我們重新開放後，民眾開始社交，有如病毒已不存在。」他表示酒吧和餐廳開放導致確診暴增，令人憂心。

德州醫院人力告急，奧斯汀市長艾德勒說，若疫情再惡化，不用兩周該市醫院將超限，加護病床也將在十天內滿床。

另外，印度新冠肺炎新增確診病例連續四天創新高，目前累計近七十萬例，已超越俄羅斯成為確診病例第三多的國家，僅次於美國和巴西。印度衛生部門六日通報，過去廿四小時新增超過兩萬四千例，這也是印度連續第四天新增確診病例數超過兩萬。

新冠肺炎 COVID-19 印度 澳洲 俄羅斯 日本 邁阿密 西班牙

延伸閱讀

世衛改口：最早疫情通報非中國當局

世衛疾呼：重災國該醒來面對現實 加緊防疫

世衛新資料露玄機 中國當局非最早通報武漢病例

全聯限量推7款KAKAO FRIENDS超萌小物集點換購 萊恩桌燈必收藏

相關新聞

防堵無效 全球在疫情第2高峰

美國新冠病毒疫情持續延燒、印度新增確診病例連續四天創新高，疫情原已緩和的澳洲因感染人數突增，被迫封鎖維多利亞省和新南威爾...

科學家示警：新冠病毒可經由空氣傳播

全球卅二國的兩百卅九名科學家將發布一封給世界衛生組織（ＷＨＯ）的公開信，表示已經有愈來愈多證據顯示，新冠病毒會經由室內空...

雲南礦場2013年就有新冠病毒？

英國星期日泰晤士報五日報導，中國大陸早在二○一三年可能就發現類似新冠病毒的冠狀病毒。報導指出，科學家在大陸雲南省一座廢棄...

俄羅斯增6611人確診 總數逼近69萬例世界排名第4

俄羅斯今天通報新增6611人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），染疫總數來到68萬7862人，確診數居世界第4

全球新冠肺炎逾53.4萬人病死 確診逼近1150萬例

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少53萬4306人死於2019冠狀病...

圖表看疫情／印度單日暴增2萬5千例 墨西哥成死亡人數第5高國家

墨西哥衛生部通報，境內有3萬639人死於疫情，25萬6848人確診。墨西哥在1日超越西班牙，成為全球病故人數第6高的國家，4日又趕上法國，成為世界死亡人數第5高的國家，僅次於美國、巴西、英國及義大利。

不只打噴嚏 逾200科學家指呼出空氣微粒同有傳播力

美國《紐約時報》7月5日報導，有研究顯示新冠肺炎（COVID-19）可以微粒方式透過空氣傳播。有來自32個國家、239名醫生發信促請世界衛生組織（WHO）修訂預防新冠病毒建議。

牛津教授：新冠病毒潛藏全球多年 遇有利環境被激起

英國牛津大學實證醫學中心教授傑佛遜（Tom Jefferson）接受英國每日電訊報訪問時說，新冠病毒可能已潛藏在全球各地...

民主與獨裁誰抗疫有成？ 日裔學者福山反點出民粹主義通病

美國思想家法蘭西斯‧福山近日在外交雜誌上撰文談到不同政治體制對新冠疫情的處置有不同的成績，他的好友，也是CNN主持人札卡利亞七月五日與他做了延伸訪談。

世衛專家：瑞德西韋無助降死亡率 目前不列為抗新冠肺炎藥物

世界衛生組織首席科學家斯瓦米娜坦（Soumya Swaminathan）6日說，對瑞德西韋的實驗還要持續兩個月，目前還不...

防疫閉館近4個月 羅浮宮重新開放

全球最多人造訪的法國羅浮宮受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而閉館將近4個月，今日終於重新開館，但仍有近...

印尼峇里島分3階段恢復經濟活動 9月11日起開放外國旅客入境

專門報導印尼峇里島新聞的網站「峇里島太陽報」6日報導，峇里省省長宣布，9月11日起，峇里島將重新開放外國旅客入境。

熱門新聞

游錫堃提議中醫改台醫 孫大千：反中反到頭殼壞掉

英媒：中國2013年就在雲南發現類新冠病毒 樣本送武漢實驗室

罷王里長是王浩宇叔叔 上節目直言：換了位置換了腦袋

影／李眉蓁議會質詢嗆辣發言 「以後是我當高雄市長」

教官不必為登陸操演成敗扛責 楊少校決絕明志謎團待解

牛津教授：新冠病毒潛藏全球多年 遇有利環境被激起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。