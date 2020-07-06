不只打噴嚏 逾200科學家指呼出空氣微粒同有傳播力
美國《紐約時報》7月5日報導，有研究顯示新冠肺炎（COVID-19）可以微粒方式透過空氣傳播。有來自32個國家、239名醫生發信促請世界衛生組織（WHO）修訂預防新冠病毒建議。
根據目前WHO的建議，新冠病毒可透過打噴嚏、咳嗽或談話時，噴出大顆的飛沬狀態傳播，感染他人。但公開信中稱科學家發現即使是呼吸中噴出的微細空氣微粒，同樣可感染他人。
打噴嚏或咳嗽噴出的飛沬因重量關係，無法飄浮多遠便會跌落地上；但呼吸噴出的空氣微粒可以在空中飄浮更長時間，更易經抽氣管道、空氣巡環系統等散播在空氣中。
《紐約時報》報導指，儘管有關研究仍未能充分證明，但若發現屬實，將意味隔離及限制措施需做得更徹底，醫護人員需穿着更高級的防護裝備，隔離措施需採取特別空氣循環系統才可能有效阻止病毒散播。有關研究預料在未來數天透過研究期刊發布公開。
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文章授權轉載自《香港01》
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